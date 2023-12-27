https://sputniknews.com.tr/20231227/acun-ilicalidan-fatih-terim-hamlesi-maclar-icin-harekete-gecti-1079014529.html

Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi: Maçlar için harekete geçti

Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi: Maçlar için harekete geçti

Yunan kulübü Panathinaikos ile anlaşma sağlayan Fatih Terim, kısa sürede Atina'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacak. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fatih... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

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spor

fatih terim

galatasaray

milli takım

panathinaikos

teknik direktör

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Yunanistan Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Panathinaikos, Fatih Terim ile anlaştı.Deneyimli çalıştırıcının yarın Yunanistan'a giderek sözleşme imzalaması beklenirken Acun Ilıcalı'dan Terim hamlesi geldi.Hürriyet'in, Gazetta GR'den aktardığı habere göre, TV8.5'un sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in çalıştıracağı Panathinaikos'un maçlarını kanalda yayınlatmak için harekete geçti.Anlaşma sağlanırsa Terim yönetimindeki Panathinaikos'un maçları TV8.5'ta yayınlanacak.Yunanistan Süper Ligi'nin maçlarını Türkiye'de yayınlayan bir mecra yok.

https://sputniknews.com.tr/20231226/fatih-terimin-anlastigi-takim-belli-oldu-1078974121.html

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