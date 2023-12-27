https://sputniknews.com.tr/20231227/acun-ilicalidan-fatih-terim-hamlesi-maclar-icin-harekete-gecti-1079014529.html
Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi: Maçlar için harekete geçti
Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi: Maçlar için harekete geçti
Yunan kulübü Panathinaikos ile anlaşma sağlayan Fatih Terim, kısa sürede Atina'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacak. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fatih... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T10:04+0300
2023-12-27T10:04+0300
2023-12-27T10:05+0300
spor
fatih terim
galatasaray
milli takım
panathinaikos
teknik direktör
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Yunanistan Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Panathinaikos, Fatih Terim ile anlaştı.Deneyimli çalıştırıcının yarın Yunanistan'a giderek sözleşme imzalaması beklenirken Acun Ilıcalı'dan Terim hamlesi geldi.Hürriyet'in, Gazetta GR'den aktardığı habere göre, TV8.5'un sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in çalıştıracağı Panathinaikos'un maçlarını kanalda yayınlatmak için harekete geçti.Anlaşma sağlanırsa Terim yönetimindeki Panathinaikos'un maçları TV8.5'ta yayınlanacak.Yunanistan Süper Ligi'nin maçlarını Türkiye'de yayınlayan bir mecra yok.
https://sputniknews.com.tr/20231226/fatih-terimin-anlastigi-takim-belli-oldu-1078974121.html
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Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi: Maçlar için harekete geçti
10:04 27.12.2023 (güncellendi: 10:05 27.12.2023)
Yunan kulübü Panathinaikos ile anlaşma sağlayan Fatih Terim, kısa sürede Atina'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacak. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in Pana ile anlaşmasının ardından harekete geçti.
Yunanistan Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Panathinaikos, Fatih Terim ile anlaştı.
Deneyimli çalıştırıcının yarın Yunanistan'a giderek sözleşme imzalaması beklenirken Acun Ilıcalı'dan Terim hamlesi geldi.
Hürriyet'in, Gazetta GR'den aktardığı habere göre, TV8.5'un sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in çalıştıracağı Panathinaikos'un maçlarını kanalda yayınlatmak için harekete geçti.
Anlaşma sağlanırsa Terim yönetimindeki Panathinaikos'un maçları TV8.5'ta yayınlanacak.
Yunanistan Süper Ligi'nin maçlarını Türkiye'de yayınlayan bir mecra yok.