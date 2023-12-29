https://sputniknews.com.tr/20231229/f-16lar-ukrayna-ordusuna-herhangi-bir-avantaj-saglamayacak-1079180517.html
‘F-16'lar Ukrayna ordusuna herhangi bir avantaj sağlamayacak’
‘F-16'lar Ukrayna ordusuna herhangi bir avantaj sağlamayacak’
Çekya Silahlı Kuvvetleri'nde görevli Albay Zdenek Petrash, Ukrayna ordusunun Amerikan F-16 savaş uçaklarını almasının herhangi bir avantaj sağlamayacağını... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T20:22+0300
2023-12-29T20:22+0300
2023-12-29T20:22+0300
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Çek basınına konuşan Petrash, “F-16 savaş uçakları ne yazık ki beyan edilen miktarlarda gönderilmiyor ve ne yazık ki bu uçaklar bu çatışmada temel bir kırılma noktasına yol açabilecek kapasitede değil" dedi.Çek subay ayrıca, Hollanda'nın Ukrayna'ya gerçekten de birkaç F-16 gönderip göndermediğine ilişkin medyada yer alan bilgileri teyit ettiremediğini vurguladı.Daha önce Newsweek, ABD’li bir kaynağa dayandırarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ilk F-16'ları almış olabileceğini aktarmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO’daki uydularının Rusya ile feci sonuçlara neden olabilecek doğrudan silahlı çatışma riski yarattığını, Kiev’in nükleer silah taşıyabilen F-16’lara sahip olmasının Moskova tarafından nükleer tehdit olarak değerlendirileceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231227/abd-basini-ilk-f-16lar-artik-ukraynada-olabilir-1079089320.html
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f-16, f-16, çekya, ukrayna, ukrayna krizi
f-16, f-16, çekya, ukrayna, ukrayna krizi
‘F-16'lar Ukrayna ordusuna herhangi bir avantaj sağlamayacak’
Çekya Silahlı Kuvvetleri'nde görevli Albay Zdenek Petrash, Ukrayna ordusunun Amerikan F-16 savaş uçaklarını almasının herhangi bir avantaj sağlamayacağını söyledi.
Çek basınına konuşan Petrash, “F-16 savaş uçakları ne yazık ki beyan edilen miktarlarda gönderilmiyor ve ne yazık ki bu uçaklar bu çatışmada temel bir kırılma noktasına yol açabilecek kapasitede değil" dedi.
Çek subay ayrıca, Hollanda'nın Ukrayna'ya gerçekten de birkaç F-16 gönderip göndermediğine ilişkin medyada yer alan bilgileri teyit ettiremediğini vurguladı.
Daha önce Newsweek, ABD’li bir kaynağa dayandırarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ilk F-16'ları almış olabileceğini aktarmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO’daki uydularının Rusya ile feci sonuçlara neden olabilecek doğrudan silahlı çatışma riski yarattığını, Kiev’in nükleer silah taşıyabilen F-16’lara sahip olmasının Moskova tarafından nükleer tehdit olarak değerlendirileceğini ifade etmişti.