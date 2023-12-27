https://sputniknews.com.tr/20231227/abd-basini-ilk-f-16lar-artik-ukraynada-olabilir-1079089320.html

ABD basını: İlk F-16’lar artık Ukrayna’da olabilir

ABD basını: İlk F-16’lar artık Ukrayna’da olabilir

ABD merkezli haber dergisi Newsweek, Ukrayna’nın muhtemelen Batı’daki müttefiklerinden ilk F-16 savaş uçaklarını artık aldığını belirtti. 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T21:31+0300

2023-12-27T21:31+0300

2023-12-27T21:31+0300

ukrayna krizi

abd

abd

ukrayna krizi

ukrayna

newsweek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078443938_0:174:2673:1678_1920x0_80_0_0_1dfc9a711c909d12ace7b371ff0c2acf.jpg

Newsweek’in haberinde, “Batı’nın sunduğu F-16 savaş uçakları artık Ukrayna’da olabilir” ifadesi kullanıldı.Haber metninde, “ABD’li kaynak, aslında vaat edilen F-16’lardan ilklerinin Ukrayna’nın teslim edilmiş olabileceğini söyledi” dendi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’in eski özel asistanı Dan Rice, dergiye demecinde, Batı’nın daha önce olduğu gibi, Ukrayna’ya gönderilen yeni silahları duyurmamayı öğrendiğini umduğunu ifade etti.Daha önce Hollanda Başbakanı Mark Rutte, geçen Cuma günü Vladimir Zelenskiy’yle görüşmede, Ukrayna’ya teslim edilmek üzere ilk 18 adet F-16 savaş uçağını hazır duruma getirme kararı hakkında bilgi verdiğini söylemişti.Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16 sağlamayı kabul eden ilk ülkeler olmuştu. ABD, Ukraynalı pilotlara verilen eğitim bittikten sonra Ukrayna’nın üçüncü ülkelerden bu savaş uçaklarını alacağını doğrulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231227/kiev-batidan-para-gelmezse-emekli-ve-memur-maas-odemelerini-askiya-alabilir-1079067846.html

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, ukrayna krizi, ukrayna, newsweek