https://sputniknews.com.tr/20231227/abd-basini-ilk-f-16lar-artik-ukraynada-olabilir-1079089320.html
ABD basını: İlk F-16’lar artık Ukrayna’da olabilir
ABD basını: İlk F-16’lar artık Ukrayna’da olabilir
ABD merkezli haber dergisi Newsweek, Ukrayna’nın muhtemelen Batı’daki müttefiklerinden ilk F-16 savaş uçaklarını artık aldığını belirtti. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T21:31+0300
2023-12-27T21:31+0300
2023-12-27T21:31+0300
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Newsweek’in haberinde, “Batı’nın sunduğu F-16 savaş uçakları artık Ukrayna’da olabilir” ifadesi kullanıldı.Haber metninde, “ABD’li kaynak, aslında vaat edilen F-16’lardan ilklerinin Ukrayna’nın teslim edilmiş olabileceğini söyledi” dendi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’in eski özel asistanı Dan Rice, dergiye demecinde, Batı’nın daha önce olduğu gibi, Ukrayna’ya gönderilen yeni silahları duyurmamayı öğrendiğini umduğunu ifade etti.Daha önce Hollanda Başbakanı Mark Rutte, geçen Cuma günü Vladimir Zelenskiy’yle görüşmede, Ukrayna’ya teslim edilmek üzere ilk 18 adet F-16 savaş uçağını hazır duruma getirme kararı hakkında bilgi verdiğini söylemişti.Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16 sağlamayı kabul eden ilk ülkeler olmuştu. ABD, Ukraynalı pilotlara verilen eğitim bittikten sonra Ukrayna’nın üçüncü ülkelerden bu savaş uçaklarını alacağını doğrulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/kiev-batidan-para-gelmezse-emekli-ve-memur-maas-odemelerini-askiya-alabilir-1079067846.html
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abd, abd, ukrayna krizi, ukrayna, newsweek
ABD basını: İlk F-16’lar artık Ukrayna’da olabilir
ABD merkezli haber dergisi Newsweek, Ukrayna’nın muhtemelen Batı’daki müttefiklerinden ilk F-16 savaş uçaklarını artık aldığını belirtti.
Newsweek’in haberinde, “Batı’nın sunduğu F-16 savaş uçakları artık Ukrayna’da olabilir” ifadesi kullanıldı.
Haber metninde, “ABD’li kaynak, aslında vaat edilen F-16’lardan ilklerinin Ukrayna’nın teslim edilmiş olabileceğini söyledi” dendi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’in eski özel asistanı Dan Rice, dergiye demecinde, Batı’nın daha önce olduğu gibi, Ukrayna’ya gönderilen yeni silahları duyurmamayı öğrendiğini umduğunu ifade etti.
Daha önce Hollanda Başbakanı Mark Rutte, geçen Cuma günü Vladimir Zelenskiy’yle görüşmede, Ukrayna’ya teslim edilmek üzere ilk 18 adet F-16 savaş uçağını hazır duruma getirme kararı hakkında bilgi verdiğini söylemişti.
Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16 sağlamayı kabul eden ilk ülkeler olmuştu. ABD, Ukraynalı pilotlara verilen eğitim bittikten sonra Ukrayna’nın üçüncü ülkelerden bu savaş uçaklarını alacağını doğrulamıştı.