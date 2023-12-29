https://sputniknews.com.tr/20231229/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-turkiye-super-kupa-final-macina-iliskin-aciklama-1079173802.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye Süper Kupa final maçına ilişkin açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye Süper Kupa final maçına ilişkin açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşı okunmasına ve Türk bayrağı... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T17:37+0300
2023-12-29T17:37+0300
2023-12-29T17:53+0300
iletişim başkanlığı
spor
suudi arabistan
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
türkiye
türk bayrağı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan ‘Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşı ve Türk bayrağına izin verilmeyeceği’ iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu? Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddia edilmişti.TFF de açıklama yapmıştı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" denilmişti. Maç bu akşam 20.45'te Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20231229/tffden-galatasaray-fenerbahce-macina-iliskin-istiklal-marsi-aciklamasi-1079171795.html
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iletişim başkanlığı, suudi arabistan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, türkiye, türk bayrağı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye Süper Kupa final maçına ilişkin açıklama
17:37 29.12.2023 (güncellendi: 17:53 29.12.2023)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşı okunmasına ve Türk bayrağı açılmasına izin verilmeyeceği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan ‘Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşı ve Türk bayrağına izin verilmeyeceği’ iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında 'İstiklal Marşı'mız ve Türk bayrağına izin verilmeyecek.' şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'mız okunacaktır."
Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddia edilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yapmıştı.
Açıklamada, "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" denilmişti.
Maç bu akşam 20.45'te Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek.