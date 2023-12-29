https://sputniknews.com.tr/20231229/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-turkiye-super-kupa-final-macina-iliskin-aciklama-1079173802.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye Süper Kupa final maçına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye Süper Kupa final maçına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşı okunmasına ve Türk bayrağı... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T17:37+0300

2023-12-29T17:37+0300

2023-12-29T17:53+0300

iletişim başkanlığı

spor

suudi arabistan

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı

dezenformasyonla mücadele merkezi

türkiye

türk bayrağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff840ae4ddcabcab33c4d1c039117d32.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan ‘Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşı ve Türk bayrağına izin verilmeyeceği’ iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu? Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddia edilmişti.TFF de açıklama yapmıştı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" denilmişti. Maç bu akşam 20.45'te Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20231229/tffden-galatasaray-fenerbahce-macina-iliskin-istiklal-marsi-aciklamasi-1079171795.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iletişim başkanlığı, suudi arabistan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, türkiye, türk bayrağı