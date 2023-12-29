https://sputniknews.com.tr/20231229/cumhurbaskani-basdanismani-oktay-saraldan-ekrem-imamogluna-kibir-abidesi-cuce-kit-beyinli-1079167099.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Ekrem İmamoğlu'na: 'Kibir abidesi, cüce, kıt beyinli'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Ekrem İmamoğlu'na: 'Kibir abidesi, cüce, kıt beyinli'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “Kibir abidesi cüce, kıt beyinli” ifadelerini kullandı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T12:39+0300

2023-12-29T12:39+0300

2023-12-29T12:39+0300

politika

ekrem imamoğlu

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chp

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

recep tayyip erdoğan

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sözcü TV’de katıldığı programda TOKİ Başkanı'na yönelik eleştirileri sonrasında program sunucusu tarafından TOKİ Başkanı'na programa bağlanma çağrısında bulunuldu.İmamoğlu ise program sunucusuna tepki göstererek “Kusura bakmayın TOKİ Başkanı sizin için ne ifade ediyor bilmiyorum ama TOKİ Başkanı bir gün isterse KİPTAŞ Genel Başkanıyla oturur konuşur. Sanem Hanım kusura bakmayın ikidir tekrar ediyorsunuz yarın öbür gün İstanbul Belediye başkanı ya da adayıyla konuşacak olan kişi o değildir. Sizin üzerinizden prim yapmaya çalışıyordur. Yarın öbür gün bir yerden yanıt verir. Bence yanlış bir anons yaptınız” dedi.Ekrem İmamoğlu’nun sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi olan Oktay Saral sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.Saral Ekrem İmamoğlu’na “Sen,TOKİ Başkanının ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı...Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel!” diyerek seslendi.

https://sputniknews.com.tr/20231229/imamoglundan-canli-yayinda-sert-tepki-programa-baglanmak-isteyen-kisi-polemik-yaratti-1079156676.html

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ekrem imamoğlu, oktay saral, cumhurbaşkanı başdanışmanı, danışman, cüce, chp, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), recep tayyip erdoğan