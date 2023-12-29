https://sputniknews.com.tr/20231229/botastan-dogalgaz-aciklamasi-satis-tarifesi-degisecek-mi-1079168164.html

BOTAŞ’tan doğalgaz açıklaması: Satış tarifesi değişecek mi?

BOTAŞ’tan doğalgaz açıklaması: Satış tarifesi değişecek mi?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak ayı itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T13:33+0300

2023-12-29T13:33+0300

2023-12-29T13:33+0300

ekonomi

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

ekonomi

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BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230530/iletisim-baskanligindan-umit-ozdagin-iddialarina-yalanlama--1071797392.html

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botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), doğalgaz, doğalgaz boru hattı, ekonomi