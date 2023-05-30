https://sputniknews.com.tr/20230530/iletisim-baskanligindan-umit-ozdagin-iddialarina-yalanlama--1071797392.html

İletişim Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın 'BOTAŞ ve THY satılacak' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın 'BOTAŞ ve THY satılacak' iddiasına yalanlama

Ümit Özdağ'ın bugün düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği "Erdoğan THY, BOTAŞ ve Demiryollarını satmaya hazırlanmaktadır" iddiasını Cumhurbaşkanlığı... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T17:00+0300

2023-05-30T17:00+0300

2023-05-30T17:05+0300

ekonomi

ümit özdağ

türk hava yolları (thy)

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

iddia

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği "Erdoğan THY, BOTAŞ ve Demiryollarını satmaya hazırlanmaktadır" iddiasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yalanladı.İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' tarafından yapılan açıklamada "'BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları satılacak' iddiası doğru değildir. Bahse konu kuruluşların herhangi bir ülke veya şirkete satışı söz konusu değildir" denildi.Söz konusu şirketlerin uluslararası saygınlığa sahip şirketler olduğu ve bu şirketler hakkında yapılan asılsız spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230530/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-elimiz-kolumuz-baglanmasaydi-etkimiz-cok-daha-yuksek-olurdu-1071782579.html

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ümit özdağ, türk hava yolları (thy), cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, iddia