https://sputniknews.com.tr/20230530/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-elimiz-kolumuz-baglanmasaydi-etkimiz-cok-daha-yuksek-olurdu-1071782579.html

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlere ilişkin, "Eğer elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu. Ancak bu 3,5 günlük süre... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T13:53+0300

2023-05-30T13:53+0300

2023-05-30T13:53+0300

2023 türkiye seçimleri

ümit özdağ

zafer partisi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

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Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını anımsatan Özdağ, "Zafer Partisi, Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmemekte kararlıdır." ifadesini kullandı.Özdağ, partisinin seçimlerde istediği sonucu rakamsal olarak alamadığını belirterek, "Partimiz 1 milyon 529 bin 119 oyla yüzde 2,2'de kaldı. Sonucun böyle olmasında Türk siyasetinin Erdoğan'a nefret ve Erdoğan'a sevgi ekseninde, Millet ve Cumhur ittifakları şeklinde ikiye bölünmüş olmasının büyük etkisi vardır. Bu duygu seli, seçmenin rasyonel program üzerinden oy vermesini büyük ölçüde engellemiştir." değerlendirmesinde bulundu.Seçim sürecinde çalışan tüm parti teşkilatına teşekkür eden Özdağ, "Zafer Partisinin aldığı oylar bizi mutlu etmemekle beraber aldığımız sonucun politik sonuçları açısından önemli bir başarı olduğunu görüyoruz." görüşünü paylaştı.'Bölücü siyasetin ülke siyasetine şekil verme girişimi başarısızlığa uğramıştır'Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, 14 Mayıs'taki seçimde yüzde 5,17 oy alarak seçimi ikinci tura taşıdığını söyleyen Özdağ, şöyle devam etti:Partisinin, Türk siyasetinin temel parametrelerini yeniden belirlediğini öne süren Özdağ, şunları kaydetti:'Oğan'ın oyları ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu'na yöneldi'Özdağ, Cumhur İttifakı'na destek vermeleri karşılığında yeni kurulacak hükümetten bakanlık talepleri olduğu iddialarına ilişkin şunları söyledi:28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması öncesinde Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan protokole de değinen Özdağ, "İkinci tur verilerine baktığımızda, seçime katılım oranının düşmesine rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun oy sayısı ve yüzdesi artmış, ilk turda iki aday arasında bulunan yüzdesel makas, ikinci turda kazanmaya yetmese de Sayın Kılıçdaroğlu lehine kapanmıştır. Bu matematiksel durum bizlere, Sayın Sinan Oğan'ın oylarının ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneldiğini göstermektedir." diye konuştu.'Zafer Partisi üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır'Seçim sürecinde ellerinin ve kollarının bağlandığını savunan Özdağ, "Son 3,5 günde protokolün imzalanmasından sonra da Millet İttifakı içindeki belirli müdahalelerden dolayı Zafer Partisinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na verebileceği destek konusunda elimiz kolumuz bağlanmıştır. Eğer elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu. Ancak bu 3,5 günlük süre içerisinde Zafer Partisi, üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır." dedi.Özdağ, vatandaşlık verilen sığınmacıların, seçimin kaderini belirlediğini iddia ederek, vatandaşlık verilen yabancıların en az 10 yıl süreyle oy kullanmamasına yönelik yasa teklifinde bulunduklarını, ancak destek görmediklerini dile getirdi.Altılı ittifakın, Zafer Partisinin perspektifinden yanlış bir ittifak olduğunu kaydeden Özdağ, "Bölücü unsurların 'her şeyi belirleriz' anlayışı dayanaksızdır. Türk halkı, sığınmacı ve kaçakların vatanlarına geri dönüşünü istemektedir." sözlerini sarf etti.

https://sputniknews.com.tr/20230528/dogu-perincek-kilicdaroglu-aksener-ozdag-feto-ve-pkk-kaybetti-abd-plani-bu-asamada-bozuldu-1071708826.html

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ümit özdağ, zafer partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim