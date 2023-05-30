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SON DAKİKA | YSK kesin sonuçlara göre milletvekili dağılımını açıkladı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-elimiz-kolumuz-baglanmasaydi-etkimiz-cok-daha-yuksek-olurdu-1071782579.html
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlere ilişkin, "Eğer elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu. Ancak bu 3,5 günlük süre... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T13:53+0300
2023-05-30T13:53+0300
2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
zafer partisi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
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Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını anımsatan Özdağ, "Zafer Partisi, Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmemekte kararlıdır." ifadesini kullandı.Özdağ, partisinin seçimlerde istediği sonucu rakamsal olarak alamadığını belirterek, "Partimiz 1 milyon 529 bin 119 oyla yüzde 2,2'de kaldı. Sonucun böyle olmasında Türk siyasetinin Erdoğan'a nefret ve Erdoğan'a sevgi ekseninde, Millet ve Cumhur ittifakları şeklinde ikiye bölünmüş olmasının büyük etkisi vardır. Bu duygu seli, seçmenin rasyonel program üzerinden oy vermesini büyük ölçüde engellemiştir." değerlendirmesinde bulundu.Seçim sürecinde çalışan tüm parti teşkilatına teşekkür eden Özdağ, "Zafer Partisinin aldığı oylar bizi mutlu etmemekle beraber aldığımız sonucun politik sonuçları açısından önemli bir başarı olduğunu görüyoruz." görüşünü paylaştı.'Bölücü siyasetin ülke siyasetine şekil verme girişimi başarısızlığa uğramıştır'Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, 14 Mayıs'taki seçimde yüzde 5,17 oy alarak seçimi ikinci tura taşıdığını söyleyen Özdağ, şöyle devam etti:Partisinin, Türk siyasetinin temel parametrelerini yeniden belirlediğini öne süren Özdağ, şunları kaydetti:'Oğan'ın oyları ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu'na yöneldi'Özdağ, Cumhur İttifakı'na destek vermeleri karşılığında yeni kurulacak hükümetten bakanlık talepleri olduğu iddialarına ilişkin şunları söyledi:28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması öncesinde Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan protokole de değinen Özdağ, "İkinci tur verilerine baktığımızda, seçime katılım oranının düşmesine rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun oy sayısı ve yüzdesi artmış, ilk turda iki aday arasında bulunan yüzdesel makas, ikinci turda kazanmaya yetmese de Sayın Kılıçdaroğlu lehine kapanmıştır. Bu matematiksel durum bizlere, Sayın Sinan Oğan'ın oylarının ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneldiğini göstermektedir." diye konuştu.'Zafer Partisi üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır'Seçim sürecinde ellerinin ve kollarının bağlandığını savunan Özdağ, "Son 3,5 günde protokolün imzalanmasından sonra da Millet İttifakı içindeki belirli müdahalelerden dolayı Zafer Partisinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na verebileceği destek konusunda elimiz kolumuz bağlanmıştır. Eğer elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu. Ancak bu 3,5 günlük süre içerisinde Zafer Partisi, üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır." dedi.Özdağ, vatandaşlık verilen sığınmacıların, seçimin kaderini belirlediğini iddia ederek, vatandaşlık verilen yabancıların en az 10 yıl süreyle oy kullanmamasına yönelik yasa teklifinde bulunduklarını, ancak destek görmediklerini dile getirdi.Altılı ittifakın, Zafer Partisinin perspektifinden yanlış bir ittifak olduğunu kaydeden Özdağ, "Bölücü unsurların 'her şeyi belirleriz' anlayışı dayanaksızdır. Türk halkı, sığınmacı ve kaçakların vatanlarına geri dönüşünü istemektedir." sözlerini sarf etti.
https://sputniknews.com.tr/20230528/dogu-perincek-kilicdaroglu-aksener-ozdag-feto-ve-pkk-kaybetti-abd-plani-bu-asamada-bozuldu-1071708826.html
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ümit özdağ, zafer partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim
ümit özdağ, zafer partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu

13:53 30.05.2023
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Özdağ
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlere ilişkin, "Eğer elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu. Ancak bu 3,5 günlük süre içerisinde Zafer Partisi, üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır." dedi.
Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını anımsatan Özdağ, "Zafer Partisi, Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmemekte kararlıdır." ifadesini kullandı.
Özdağ, partisinin seçimlerde istediği sonucu rakamsal olarak alamadığını belirterek, "Partimiz 1 milyon 529 bin 119 oyla yüzde 2,2'de kaldı. Sonucun böyle olmasında Türk siyasetinin Erdoğan'a nefret ve Erdoğan'a sevgi ekseninde, Millet ve Cumhur ittifakları şeklinde ikiye bölünmüş olmasının büyük etkisi vardır. Bu duygu seli, seçmenin rasyonel program üzerinden oy vermesini büyük ölçüde engellemiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Seçim sürecinde çalışan tüm parti teşkilatına teşekkür eden Özdağ, "Zafer Partisinin aldığı oylar bizi mutlu etmemekle beraber aldığımız sonucun politik sonuçları açısından önemli bir başarı olduğunu görüyoruz." görüşünü paylaştı.

'Bölücü siyasetin ülke siyasetine şekil verme girişimi başarısızlığa uğramıştır'

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, 14 Mayıs'taki seçimde yüzde 5,17 oy alarak seçimi ikinci tura taşıdığını söyleyen Özdağ, şöyle devam etti:
"Zafer Partisinin Ata İttifakı'na öncülük yapması ile bölücü siyasetin ülke siyasetine şekil verme girişimi başarısızlığa uğramıştır. Zafer Partisi siyasetten tasfiye edilmek istenen Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini, tekrar Türk siyasetinin gündeminin belirleyici gücü haline getirmiştir."
Partisinin, Türk siyasetinin temel parametrelerini yeniden belirlediğini öne süren Özdağ, şunları kaydetti:
"Bu süreçte Zafer Partisi olarak bizimle görüşme talep eden Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Numan Kurtulmuş ile görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde odak noktamız, Türkiye'nin ana sorunları ve çözüm yolları üzerine mutabakat aramak olmuştur. Özellikle 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönüşleri konusunda muhataplarımızın pozisyonlarını anlamak istedik. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Zafer Partisinin Anadolu Kalesi projesini kabul etti. Sayın Numan Kurtulmuş ise 'Siz bize destek verin, biz hallederiz' şeklinde meseleye yaklaştı."
'Oğan'ın oyları ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu'na yöneldi'
Özdağ, Cumhur İttifakı'na destek vermeleri karşılığında yeni kurulacak hükümetten bakanlık talepleri olduğu iddialarına ilişkin şunları söyledi:
"Ne istememizi bekliyordunuz? Yeni bir hükümetin kurulması sürecinde bizden destek istiyorsunuz da biz sizden ne isteyecektik? Yapamadığınız, beceremediğiniz ve becermeye niyetiniz olmadığı bir konuda Türkiye'ye fayda sağlamak, Türkiye'de örtülü işgali durdurmak için evet görev istedik. Ama sizin böyle bir niyetiniz olmadığı için de sizle birlikte olmamız mümkün olmadı."
28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması öncesinde Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan protokole de değinen Özdağ, "İkinci tur verilerine baktığımızda, seçime katılım oranının düşmesine rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun oy sayısı ve yüzdesi artmış, ilk turda iki aday arasında bulunan yüzdesel makas, ikinci turda kazanmaya yetmese de Sayın Kılıçdaroğlu lehine kapanmıştır. Bu matematiksel durum bizlere, Sayın Sinan Oğan'ın oylarının ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneldiğini göstermektedir." diye konuştu.

'Zafer Partisi üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır'

Seçim sürecinde ellerinin ve kollarının bağlandığını savunan Özdağ, "Son 3,5 günde protokolün imzalanmasından sonra da Millet İttifakı içindeki belirli müdahalelerden dolayı Zafer Partisinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na verebileceği destek konusunda elimiz kolumuz bağlanmıştır. Eğer elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu. Ancak bu 3,5 günlük süre içerisinde Zafer Partisi, üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır." dedi.
Özdağ, vatandaşlık verilen sığınmacıların, seçimin kaderini belirlediğini iddia ederek, vatandaşlık verilen yabancıların en az 10 yıl süreyle oy kullanmamasına yönelik yasa teklifinde bulunduklarını, ancak destek görmediklerini dile getirdi.
Altılı ittifakın, Zafer Partisinin perspektifinden yanlış bir ittifak olduğunu kaydeden Özdağ, "Bölücü unsurların 'her şeyi belirleriz' anlayışı dayanaksızdır. Türk halkı, sığınmacı ve kaçakların vatanlarına geri dönüşünü istemektedir." sözlerini sarf etti.
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2023
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