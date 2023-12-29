Biten evliliğine ilişkin konuştu: 'Psikolojik'

“Somut bir sebep olmadığını zaten herkes biliyor. Psikolojik nedenler de böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler, pandemiler var. Sadece fiziksel değil, psikolojik dünyamıza da etki eden bir sürü bileşen var bu hayatta. Bunları tek tek ayaküstü nasıl konuşabiliriz? Aslolan hukukların kıymeti, el ele tutuşabilmeleri, birbirlerine kıymet vermeleri. Türkiye birbirinin gözünü oymaya alıştı. Bunlar doğru şeyler değil. Aşkta, arkadaşlıkta, dostlukta; biz buralarda başka tür bir duyguyla bu ülkenin ifadesine abilik, arkadaşlık etmek zorundayız. Yaşadığımız da böyle bir şey zaten.”