https://sputniknews.com.tr/20231229/biten-evliligine-iliskin-konustu-psikolojik-1079161129.html
Biten evliliğine ilişkin konuştu: 'Psikolojik'
Biten evliliğine ilişkin konuştu: 'Psikolojik'
Mehmet Aslantuğ Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğinin bitişine ilişkin "Somut bir sebep olmadığını zaten herkes biliyor. Psikolojik nedenler de böyle ayaküstü... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T10:50+0300
2023-12-29T10:50+0300
2023-12-29T10:50+0300
yaşam
mehmet aslantuğ
arzum onan
boşanma davası
boşanma
boşanmak
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Mehmet Aslantuğ önceki akşam Kafa Dergisi’nin Esma Sultan Yalısı’ndaki yılbaşı partisine katıldı. Hürriyet gazetesinden Sayit Durmaz'ın haberine göre Aslantuğ’a basın mensupları Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğinin bitişine ilişkin sorular yöneltti.Hakkında “ihanet” ve “psikolojik şiddet” iddiaları ortaya atılan Mehmet Aslantuğ, “Arzum Hanım’la tekrar barışma ihtimaliniz var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:'Somut bir sebep yok'Aslantuğ, açıklamalarına şöyle devam etti: 'Hukuken tescil edilmiş derin bir ilişki'Mehmet Aslantuğ, “Arzum Hanım’la tekrar evleneceğiniz yönünde haberler de çıktı, öyle bir arzunuz var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bizim hukuken tescil edilmiş bir derin ilişkimiz var zaten; bir evlat var.”
https://sputniknews.com.tr/20231013/arzum-onandan-aylar-sonra-mehmet-aslantug-aciklamasi-1076297910.html
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mehmet aslantuğ, arzum onan, boşanma davası, boşanma, boşanmak
mehmet aslantuğ, arzum onan, boşanma davası, boşanma, boşanmak
Biten evliliğine ilişkin konuştu: 'Psikolojik'
Mehmet Aslantuğ Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğinin bitişine ilişkin "Somut bir sebep olmadığını zaten herkes biliyor. Psikolojik nedenler de böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler, pandemiler var" dedi.
Mehmet Aslantuğ önceki akşam Kafa Dergisi’nin Esma Sultan Yalısı’ndaki yılbaşı partisine katıldı. Hürriyet gazetesinden Sayit Durmaz'ın haberine göre Aslantuğ’a basın mensupları Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğinin bitişine ilişkin sorular yöneltti.
Hakkında “ihanet” ve “psikolojik şiddet” iddiaları ortaya atılan Mehmet Aslantuğ, “Arzum Hanım’la tekrar barışma ihtimaliniz var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Arzum’la bizim hiçbir insani derdimiz yok. 30 yıllık hukukumuz var. Bir evlat büyüttük. Bütün o yazılanlar gerçek dışı, uydurulmuş, masa başı şeyler.”
Aslantuğ, açıklamalarına şöyle devam etti:
“Somut bir sebep olmadığını zaten herkes biliyor. Psikolojik nedenler de böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler, pandemiler var. Sadece fiziksel değil, psikolojik dünyamıza da etki eden bir sürü bileşen var bu hayatta. Bunları tek tek ayaküstü nasıl konuşabiliriz? Aslolan hukukların kıymeti, el ele tutuşabilmeleri, birbirlerine kıymet vermeleri. Türkiye birbirinin gözünü oymaya alıştı. Bunlar doğru şeyler değil. Aşkta, arkadaşlıkta, dostlukta; biz buralarda başka tür bir duyguyla bu ülkenin ifadesine abilik, arkadaşlık etmek zorundayız. Yaşadığımız da böyle bir şey zaten.”
'Hukuken tescil edilmiş derin bir ilişki'
Mehmet Aslantuğ, “Arzum Hanım’la tekrar evleneceğiniz yönünde haberler de çıktı, öyle bir arzunuz var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bizim hukuken tescil edilmiş bir derin ilişkimiz var zaten; bir evlat var.”