https://sputniknews.com.tr/20231013/arzum-onandan-aylar-sonra-mehmet-aslantug-aciklamasi-1076297910.html
Arzum Onan'dan aylar sonra 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması
Arzum Onan'dan aylar sonra 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması
Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ’la biten 27 yıllık evliliği hakkında konuştu. Onan, “Şu dönem kolay değil ama alışıyorum” dedi. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T10:23+0300
2023-10-13T10:23+0300
2023-10-13T10:23+0300
yaşam
arzum onan
mehmet aslantuğ
boşanma
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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerini mayıs ayında sonlandıran Arzum Onan, katıldığı bir etkinlik sonrası biten evliliği hakkında açıklama yaptı.Hürriyet'in haberine göre, Onan, “Şu dönem kolay değil ama alışıyorum” dedi.Eski eşi Mehmet Aslantuğ’la arasının iyi olduğunu belirten sanatçı, “Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olamaz, birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230829/arzum-onan-ile-bosanan-mehmet-aslantug-son-noktayi-koydu-ayrilmayi-ben-istemedim-1075011922.html
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arzum onan, mehmet aslantuğ, boşanma
arzum onan, mehmet aslantuğ, boşanma
Arzum Onan'dan aylar sonra 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması
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Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ’la biten 27 yıllık evliliği hakkında konuştu. Onan, “Şu dönem kolay değil ama alışıyorum” dedi.
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerini mayıs ayında sonlandıran Arzum Onan, katıldığı bir etkinlik sonrası biten evliliği hakkında açıklama yaptı.
Hürriyet'in haberine göre, Onan, “Şu dönem kolay değil ama alışıyorum” dedi.
Eski eşi Mehmet Aslantuğ’la arasının iyi olduğunu belirten sanatçı, “Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olamaz, birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var” dedi.