https://sputniknews.com.tr/20231013/arzum-onandan-aylar-sonra-mehmet-aslantug-aciklamasi-1076297910.html

Arzum Onan'dan aylar sonra 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması

Arzum Onan'dan aylar sonra 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması

Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ’la biten 27 yıllık evliliği hakkında konuştu. Onan, “Şu dönem kolay değil ama alışıyorum” dedi. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

arzum onan

mehmet aslantuğ

boşanma

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerini mayıs ayında sonlandıran Arzum Onan, katıldığı bir etkinlik sonrası biten evliliği hakkında açıklama yaptı.Hürriyet'in haberine göre, Onan, “Şu dönem kolay değil ama alışıyorum” dedi.Eski eşi Mehmet Aslantuğ’la arasının iyi olduğunu belirten sanatçı, “Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olamaz, birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230829/arzum-onan-ile-bosanan-mehmet-aslantug-son-noktayi-koydu-ayrilmayi-ben-istemedim-1075011922.html

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arzum onan, mehmet aslantuğ, boşanma