Bakan Bolat açıkladı: Türkiye küresel ihracatta rekorunu tazeledi

Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz. “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 9 ayı (Ocak-Eylül) sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel…