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SON DAKİKA | Bakan Bolat açıkladı: Türkiye küresel ihracatta rekorunu tazeledi
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https://sputniknews.com.tr/20231229/bakan-bolat-acikladi-turkiye-kuresel-ihracatta-rekorunu-tazeledi-1079158029.html
Bakan Bolat açıkladı: Türkiye küresel ihracatta rekorunu tazeledi
Bakan Bolat açıkladı: Türkiye küresel ihracatta rekorunu tazeledi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin küresel ihracatta rekorunu tazelediğini belirtti. Bakan Bolat, "Türkiye... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T09:03+0300
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ekonomi
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ticaret
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta yeni rekoru duyurdu. "Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz" diyen Bolat, şu paylaşımı yaptı:
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ömer bolat, ticaret, ticaret bakanlığı, ihracat, ithalat
ömer bolat, ticaret, ticaret bakanlığı, ihracat, ithalat

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye küresel ihracatta rekorunu tazeledi

09:03 29.12.2023
© AAihracat
ihracat - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin küresel ihracatta rekorunu tazelediğini belirtti. Bakan Bolat, "Türkiye küresel ihracattan (toplam 23.9 trilyon dolar) yüzde 1.06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1.02 idi." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta yeni rekoru duyurdu. "Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz" diyen Bolat, şu paylaşımı yaptı:
Otomotiv, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
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