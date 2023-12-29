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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231229/alman-general-egitimler-ve-bati-taktikleri-ukraynalilara-yardimci-olmuyor-1079170436.html
Alman General: Eğitimler ve Batı taktikleri Ukraynalılara yardımcı olmuyor
Alman General: Eğitimler ve Batı taktikleri Ukraynalılara yardımcı olmuyor
Almanya Savunma Bakanlığı Ukrayna Özel Karargâhı'nın başında bulunan Tümgeneral Freuding verilen eğitimlerin ve taktiklerin Ukrayna ordusuna yardımcı... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T14:50+0300
2023-12-29T14:50+0300
ukrayna krizi
almanya
almanya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
eğitim
taktik
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mevzi
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Almanya Savunma Bakanlığı Ukrayna Özel Karargâhı'nın başında bulunan Tümgeneral Christian Freuding Süddeutsche Zeitung'a verdiği mülakatta Rus birliklerinin mevzilerini güçlendirdiğini, Batı'dan tedarik edilen mayınların bile Ukrayna'nın taarruzunu hızlandırmaya yardımcı olmadığını ve Ukrayna birliklerini eğitmek için kullanılan taktiklerin güçsüz kaldığını söyledi.Freuding açıklamasında şu sözleri kaydetti:Freuding, Ukraynalı askerlerin son derece iyi tahkim edilmiş mevzilerde ilerlediğini açıkladı. Daha önce Batı'dan tedarik edilen mayın tarama cihazılarını denediler fakat anında karşı ateşle durduruldular diyen Tümgeneral, Ukraynalıların tarlaları geceleri elle mayınlardan temizlemesi gerektiğini ve bunun çok çok uzun zaman aldığını vurgulayarak bunun da ağır kayıplara mal olduğunu belirtti.Freuding, "Bu durumun mayın bölgesinin arkasında mevzi tutma prensibinin tahkim edilmiş, geniş, derin ve iyi hazırlanmış mevziler karşısında işe yaradığı anlamına geliyor" dedi.Freuding ayrıca Rus askeri-sanayi kompleksinin en sert yaptırımlara rağmen üretimini arttırmayı başardığını belirterek Rusya'nın bunu Almanya'nın 'acımasız' yaptırım baskısına rağmen başardığının altını çizdi.'10 binden fazla Ukraynalı asker Almanya'da eğitim gördü'Almanya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ukrayna'ya Yardım Koordinasyon Çalışma Grubu Başkanı Tümgeneral Christian Freuding, Sueddeutsche Zeitung gazetesine verdiği bir mülakatta "Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana 10 binden fazla Ukraynalı asker Almanya'da eğitim gördü" bilgisini paylaştı.Freuding açıklamasına ayrıca şu cümlelere yer verdi:Almanya tarafından Kiev'e teslim edilen 18 Leopard-2 tankının neredeyse yarısının hizmet dışı olduğu gerçeğini yorumlayan Freuding, mevcut durumda Ukrayna'nın tankları Alman işletme ve bakım kurallarına göre onarabileceğine inanmanın saflık olacağını, bunun da doğal olarak daha fazla aşınma ve yıpranmaya yol açacağını belirterek bu durumun tankların daha uzun süre hizmet dışı kalmasına yol açacağını belirtti.Tümgeneral, Ukrayna'daki çatışmadan çıkarılan önemli bir dersin, özellikle insansız hava araçlarının kullanımının tamamen yeni bir anlamı olduğunu vurgulayarak, "Şimdi bir drone görev gücü kurduk. Bu sayede farklı tipte insansız hava araçları ve insansız hava aracı savunma sistemlerini birliklere hızlı bir şekilde tanıtabilir. Böylece eğitim ve denemelere de başlayabiliriz" dedi.Polonya ve Almanya da dahil olmak üzere çeşitli AB ülkelerinde Ukrayna birliklerine yönelik eğitim misyonu Ekim ayında topluluk ülkeleri tarafından onaylanmıştı. Bu misyon komuta personelinin eğitimi, lojistik organizasyon eğitimi, radyasyon, bakteriyolojik ve kimyasal koruma ile ilgili eğitimler içermektedir.
https://sputniknews.com.tr/20231229/2023-yilinin-en-etkili-5-rus-silahi-1079126599.html
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almanya, almanya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, eğitim, taktik, askeri taktik, mayın, mevzi, sueddeutsche zeitung
almanya, almanya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, eğitim, taktik, askeri taktik, mayın, mevzi, sueddeutsche zeitung

Alman General: Eğitimler ve Batı taktikleri Ukraynalılara yardımcı olmuyor

14:50 29.12.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDERAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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Almanya Savunma Bakanlığı Ukrayna Özel Karargâhı'nın başında bulunan Tümgeneral Freuding verilen eğitimlerin ve taktiklerin Ukrayna ordusuna yardımcı olmadığını belirtti.
Almanya Savunma Bakanlığı Ukrayna Özel Karargâhı'nın başında bulunan Tümgeneral Christian Freuding Süddeutsche Zeitung'a verdiği mülakatta Rus birliklerinin mevzilerini güçlendirdiğini, Batı'dan tedarik edilen mayınların bile Ukrayna'nın taarruzunu hızlandırmaya yardımcı olmadığını ve Ukrayna birliklerini eğitmek için kullanılan taktiklerin güçsüz kaldığını söyledi.
Freuding açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Bazı yerlerde mayın tarlaları birkaç kilometre uzunluğunda ve genişliğinde. Bir motorize piyade müfrezesi böyle bir alanla karşılaşırsa, şunu öğretiriz: duman çıkar, geri çekil, etrafından dolaş, tekrar dene. On kilometre uzunluğunda bir engelle karşılaşıldığında bu taktiksel yaklaşım mümkün değil.
Freuding, Ukraynalı askerlerin son derece iyi tahkim edilmiş mevzilerde ilerlediğini açıkladı. Daha önce Batı'dan tedarik edilen mayın tarama cihazılarını denediler fakat anında karşı ateşle durduruldular diyen Tümgeneral, Ukraynalıların tarlaları geceleri elle mayınlardan temizlemesi gerektiğini ve bunun çok çok uzun zaman aldığını vurgulayarak bunun da ağır kayıplara mal olduğunu belirtti.
Freuding, "Bu durumun mayın bölgesinin arkasında mevzi tutma prensibinin tahkim edilmiş, geniş, derin ve iyi hazırlanmış mevziler karşısında işe yaradığı anlamına geliyor" dedi.
Freuding ayrıca Rus askeri-sanayi kompleksinin en sert yaptırımlara rağmen üretimini arttırmayı başardığını belirterek Rusya'nın bunu Almanya'nın 'acımasız' yaptırım baskısına rağmen başardığının altını çizdi.

'10 binden fazla Ukraynalı asker Almanya'da eğitim gördü'

Almanya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ukrayna'ya Yardım Koordinasyon Çalışma Grubu Başkanı Tümgeneral Christian Freuding, Sueddeutsche Zeitung gazetesine verdiği bir mülakatta "Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana 10 binden fazla Ukraynalı asker Almanya'da eğitim gördü" bilgisini paylaştı.
Freuding açıklamasına ayrıca şu cümlelere yer verdi:
Ukrayna lehine etkileyebileceğimiz faktörler, yani malzeme temini açısından azami destek sağlamaya devam etmemiz ve eğitim çabalarımızı arttırmamız daha da önemli. Eğitime başladığımızdan bu yana sadece Almanya'da 10 binden fazla Ukraynalı askeri eğittik. Sıradaki iki piyade taburunu 4 Ocak'ta Almanya'da eğitmeye başlayacağız. Bu devam etmeli ve edecek.
Almanya tarafından Kiev'e teslim edilen 18 Leopard-2 tankının neredeyse yarısının hizmet dışı olduğu gerçeğini yorumlayan Freuding, mevcut durumda Ukrayna'nın tankları Alman işletme ve bakım kurallarına göre onarabileceğine inanmanın saflık olacağını, bunun da doğal olarak daha fazla aşınma ve yıpranmaya yol açacağını belirterek bu durumun tankların daha uzun süre hizmet dışı kalmasına yol açacağını belirtti.
Tümgeneral, Ukrayna'daki çatışmadan çıkarılan önemli bir dersin, özellikle insansız hava araçlarının kullanımının tamamen yeni bir anlamı olduğunu vurgulayarak, "Şimdi bir drone görev gücü kurduk. Bu sayede farklı tipte insansız hava araçları ve insansız hava aracı savunma sistemlerini birliklere hızlı bir şekilde tanıtabilir. Böylece eğitim ve denemelere de başlayabiliriz" dedi.
Polonya ve Almanya da dahil olmak üzere çeşitli AB ülkelerinde Ukrayna birliklerine yönelik eğitim misyonu Ekim ayında topluluk ülkeleri tarafından onaylanmıştı. Bu misyon komuta personelinin eğitimi, lojistik organizasyon eğitimi, radyasyon, bakteriyolojik ve kimyasal koruma ile ilgili eğitimler içermektedir.
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