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AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin görevinden ayrıldı
AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin görevinden ayrıldı
AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, genel merkez ile yaptığı görüşmeler sonucunda görevinden ayrıldığını bildirdi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
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Serkan Keskin, 3 Mart 2023 tarihinden itibaren AK Parti Isparta İl Başkanlığı görevinde bulunduğunu ve görevinden af talebinin AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca yapmış olduğu istişareler sonucunda uygun görüldüğünü belirtti. Keskin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdİ:
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ak parti, isparta, serkan keskin, recep tayyip erdoğan
ak parti, isparta, serkan keskin, recep tayyip erdoğan

AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin görevinden ayrıldı

23:32 29.12.2023
© İHA / RUKİYE SENEM OK-AW109273AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin
AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© İHA / RUKİYE SENEM OK-AW109273
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AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, genel merkez ile yaptığı görüşmeler sonucunda görevinden ayrıldığını bildirdi.
Serkan Keskin, 3 Mart 2023 tarihinden itibaren AK Parti Isparta İl Başkanlığı görevinde bulunduğunu ve görevinden af talebinin AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca yapmış olduğu istişareler sonucunda uygun görüldüğünü belirtti.
Keskin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdİ:
“Bu onurlu ve şerefli görevi bana tevdi ederek yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 1 yıl gibi bir süredir milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte nasıl omuz omuza vererek bu davanın bir neferi olarak Isparta'mıza hizmet ettiysek, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Isparta'mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yine her zaman yanımda olan STK, oda ve sendika temsilcilerimize, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza ve bizlerden dua ve desteklerini esirgemeyen Ispartalı hemşerilerimize sonsuz Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle AK Parti Isparta il Başkanlığı görevimden ayrıldığımı AK Parti üyesi olarak ve İl Genel Meclis Başkanı olarak partimizin ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm."
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