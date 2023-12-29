https://sputniknews.com.tr/20231229/abd-ab-ulkelerinin-rizasi-olmadan-rusyanin-dondurulmus-varliklarini-kieve-veremez-1079171070.html
'ABD, AB ülkelerinin rızası olmadan Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Kiev'e veremez'
'ABD, AB ülkelerinin rızası olmadan Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Kiev'e veremez'
Washington Post gazetesi köşe yazarı Josh Rogin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'ya destek için kullanma planını... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T15:04+0300
2023-12-29T15:04+0300
2023-12-29T15:04+0300
dünya
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
josh rogin
washington post
dmitriy peskov
financial times
almanya
fransa
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Beyaz Saray yönetiminden bir kaynağın sözlerine yer veren Rogin, "Avrupa'nın desteği olmadan bu plan çalışmaz. Hakikat bu" ifadelerini kullandı.Avrupa ülkeleri arasında da bu konuda bir konsensus bulunmadığına dikkat çeken Rogin, "Bu fonların yalnızca yüzde 2'si ABD'de tutuluyor. Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının çoğu Belçika ve İsviçre'de. Avrupa'da, özellikle de Berlin'de, bu hamlenin uluslararası hukuka uygun olup olmadığı ve euro'ya güveni yerle bir edip etmeyeceği konusunda bir direnç var" dedi.Rogin, Ukrayna'nın 'işleyen bir ülke' olarak ayakta kalma kabiliyetini yitirme riskiyle karşı karşıya olduğunu da vurguladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya'nın yurtdışındaki varlıklarına el konulmasının yasadışı olduğunu ve ciddi zararlı sonuçlara yol açacağını, bunun küresel ekonomiye bir darbe daha vuracağını söylemişti.Perşembe günü Financial Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde başta Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere Avrupa Birliği'nin ABD tarafından ortaya atılan Rusya'nın 300 milyar dolarlık dondurulmuş varlığına el koyması fikrine şüpheyle yaklaştıklarını ve öncelikle bu tedbirin yasallığının iyice değerlendirilmesi gerektiğine inandıklarını yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231229/kremlin-yabancilarin-el-konulabilecek-varliklarinin-listesi-elimizde-mevcut-1079169275.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, josh rogin, washington post, dmitriy peskov, financial times, almanya, fransa, italya, abd, avrupa birliği
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, josh rogin, washington post, dmitriy peskov, financial times, almanya, fransa, italya, abd, avrupa birliği
'ABD, AB ülkelerinin rızası olmadan Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Kiev'e veremez'
Washington Post gazetesi köşe yazarı Josh Rogin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'ya destek için kullanma planını Avrupa ülkelerinin izni olmadan uygulayamayacağını belirtti.
Beyaz Saray yönetiminden bir kaynağın sözlerine yer veren Rogin, "Avrupa'nın desteği olmadan bu plan çalışmaz. Hakikat bu" ifadelerini kullandı.
Avrupa ülkeleri arasında da bu konuda bir konsensus bulunmadığına dikkat çeken Rogin, "Bu fonların yalnızca yüzde 2'si ABD'de tutuluyor. Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının çoğu Belçika ve İsviçre'de. Avrupa'da, özellikle de Berlin'de, bu hamlenin uluslararası hukuka uygun olup olmadığı ve euro'ya güveni yerle bir edip etmeyeceği konusunda bir direnç var" dedi.
Rogin, Ukrayna'nın 'işleyen bir ülke' olarak ayakta kalma kabiliyetini yitirme riskiyle karşı karşıya olduğunu da vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya'nın yurtdışındaki varlıklarına el konulmasının yasadışı olduğunu ve ciddi zararlı sonuçlara yol açacağını, bunun küresel ekonomiye bir darbe daha vuracağını söylemişti.
Perşembe günü Financial Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde başta Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere Avrupa Birliği'nin ABD tarafından ortaya atılan Rusya'nın 300 milyar dolarlık dondurulmuş varlığına el koyması fikrine şüpheyle yaklaştıklarını ve öncelikle bu tedbirin yasallığının iyice değerlendirilmesi gerektiğine inandıklarını yazmıştı.