https://sputniknews.com.tr/20231229/21-yuzyil-turkiye-enstitusu-uzmani-dedekoca-abd-dolarin-gucu-ile-terorizmi-finanse-ediyor-1079160767.html

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Uzmanı Dedekoca: ABD, doların gücü ile terörizmi finanse ediyor

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Uzmanı Dedekoca: ABD, doların gücü ile terörizmi finanse ediyor

'ABD’nin doların gücü ile dünyanın jandarmalığını yapmaya çalıştığını' belirten 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Ekonomi Politik Merkezi Uzmanı Ersin Dedekoca buna... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T10:35+0300

2023-12-29T10:35+0300

2023-12-29T10:35+0300

ekonomi

dolar

dolarsızlaşma

ekonomi

abd

abd hegemonyası

rusya

brics zirvesi

britanya

21. yüzyıl türkiye enstitüsü

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ABD uluslararası rezerv para birimi olarak kullanılan dolar sayesinde ülkelerin, iç işlerine müdahale ediyor. Bunu en yakın tanıklarından bir tanesi de Türkiye. Donald Trump'ın ABD Başkanlığı döneminde attığı bir tweetinde, "Türkiye'nin sınırları zorlaması takdirinde Türkiye ekonomisini mahvedeceğini" sözleri üzerine dolar hızla yükselmeye başlamıştı. Bu tren Biden hükümeti dönemimde devam etti.ABD’nin doların rezerv para olma gücünü kullanarak kendi isteklerini uymayan ülkelerin ekonomileri hedef alan saldırıların dünya da pek çok örneği bulunuyor. Başta BRICS ülkeleri olmak üzere pek çok ülke dolara karşı yeni rezerv para arayışına hız verdi.ABD’nin dolar üzerinden dünyayı kontrol altına alma çalışmalarını Sputnik’e değerlendiren 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Ekonomi Politik Merkezi Uzmanı Ersin Dedekoca şunları söyledi :‘Dolarsızlaşma için çalışmalar var’Dünya genelinde ABD’nin dolar üzerinden elde ettiği güce karşı çalışmalar olduğunu da belirten Dedekoca bu adımları şöyle sıraladı:

https://sputniknews.com.tr/20231228/rusya-disisleri-bakani-sergey-lavrov-sputnike-roportaj-veriyor-1079123205.html

rusya

britanya

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2023

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