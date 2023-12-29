2024’ün Ramazan Bayramı tatilinde pazartesi ayrıntısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti'den geriye bir tortu kalıyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL YAYINI
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Sputnik Haber Ajansı ve Rossiya 24 TV kanalı özel yayını
11:41
63 dk
GÜN ORTASI
Bağımlılık ve iyileşme süreci
12:45
45 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de yapay zeka ekosisteminin gelişmesi için neler yapılmalı
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
2023 değerlendirmesi ve yeni yılda asgari ücret
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsveç ve NATO’ya borcumuz yok. Yıllarca ileri karakolluk yaptığımız için NATO’nun bize borcu var’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
19:28
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ‘Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
20:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir robot mühendise saldırdı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Garanti dışı arızalar tüketiciyi nasıl etkiliyor?
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Kaputskin, ABD’nin hakimiyetini kaybedebileceğini belirtti
18:13
3 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuş programını 2025'e kadar uzattı
18:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231229/2024un-ramazan-bayrami-tatilinde-pazartesi-ayrintisi-1079165293.html
2024’ün Ramazan Bayramı tatilinde pazartesi ayrıntısı
2024’ün Ramazan Bayramı tatilinde pazartesi ayrıntısı
2024 yılı Ramazan Bayramı’nda arife gününden bir gün öncesine denk gelen 8 Nisan Pazartesi’nin de idari izin günü sayılması halinde çalışanlar, 9 gün tatil... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T12:22+0300
2023-12-29T12:22+0300
yaşam
tatil
ramazan bayramı
kurban bayramı
resmi tatil
tatil planı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074194044_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c56c3723778f909a8fd6bdde4a7e3d90.jpg
Gelecek yıl nisan ayında kutlanacak Ramazan Bayramı’nda, arife gününden bir gün öncesine denk gelen 8 Nisan Pazartesi’nin de idari izin günü sayılması halinde çalışanlar 9 gün tatil yapabilecek.Çalışanlar başta olmak üzere toplumun büyük bölümünün yakından takip ettiği resmi tatil takvimi, 2024’ün ilk günü 1 Ocak Pazartesi ile başlayacak.Pazartesi tatil olabilirYılbaşından sonraki ilk resmi tatil günleri, nisandaki Ramazan Bayramı ile devam edecek. Buna göre Ramazan Bayramı arifesi olan 9 Nisan Salı günü, yarım gün mesai yapılacak.Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.Nisan ayındaki resmi tatiller, salı gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile sürecek.Kurban Bayramı tatili ne zaman?Emek ve Dayanışma Günü olarak 2009’da resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, 2024’te çarşamba günü, diğer resmi tatil 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise pazar günü kutlanacak.Kurban Bayramı’nın başlangıcı 2024’te haziran ayının ortasına denk gelecek. Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 15 Haziran Cumartesi günü yarım gün mesai yapılacak. Bayram kapsayan 16, 17, 18 ve 19 Haziran resmi tatil olacak.Resmi tatil günlerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024’te haftanın ilk iş günü pazartesiye rastlarken, 30 Ağustos Zafer Bayramı ise haftanın son iş günü cuma kutlanacak.Gelecek yıl, yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim, pazartesi gününe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise salı gününe denk gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20231125/meb-takvimi-belli-oldu-okullarda-ara-tatil-ramazan-bayrami-ile-birlesiyor-mu-1077778518.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074194044_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf88deb81ccf96e9eac03a73df67b45d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024 yılı resmi tatil günleri,2024 ramazan bayramı,ramazan bayramı ne zaman,kurban bayramı ne zaman,kurban bayramı tatili kaç gün
2024 yılı resmi tatil günleri,2024 ramazan bayramı,ramazan bayramı ne zaman,kurban bayramı ne zaman,kurban bayramı tatili kaç gün

2024’ün Ramazan Bayramı tatilinde pazartesi ayrıntısı

12:22 29.12.2023
© AA / Fatih HepokurTurizm
Turizm - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AA / Fatih Hepokur
Abone ol
2024 yılı Ramazan Bayramı’nda arife gününden bir gün öncesine denk gelen 8 Nisan Pazartesi’nin de idari izin günü sayılması halinde çalışanlar, 9 gün tatil imkanına sahip olacak.
Gelecek yıl nisan ayında kutlanacak Ramazan Bayramı’nda, arife gününden bir gün öncesine denk gelen 8 Nisan Pazartesi’nin de idari izin günü sayılması halinde çalışanlar 9 gün tatil yapabilecek.

Çalışanlar başta olmak üzere toplumun büyük bölümünün yakından takip ettiği resmi tatil takvimi, 2024’ün ilk günü 1 Ocak Pazartesi ile başlayacak.

Pazartesi tatil olabilir

Yılbaşından sonraki ilk resmi tatil günleri, nisandaki Ramazan Bayramı ile devam edecek. Buna göre Ramazan Bayramı arifesi olan 9 Nisan Salı günü, yarım gün mesai yapılacak.
Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

Nisan ayındaki resmi tatiller, salı gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile sürecek.

Kurban Bayramı tatili ne zaman?

Emek ve Dayanışma Günü olarak 2009’da resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, 2024’te çarşamba günü, diğer resmi tatil 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise pazar günü kutlanacak.

Kurban Bayramı’nın başlangıcı 2024’te haziran ayının ortasına denk gelecek. Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 15 Haziran Cumartesi günü yarım gün mesai yapılacak. Bayram kapsayan 16, 17, 18 ve 19 Haziran resmi tatil olacak.

Resmi tatil günlerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024’te haftanın ilk iş günü pazartesiye rastlarken, 30 Ağustos Zafer Bayramı ise haftanın son iş günü cuma kutlanacak.

Gelecek yıl, yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim, pazartesi gününe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise salı gününe denk gelecek.
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2023
TÜRKİYE
MEB takvimi belli oldu: Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu?
25 Kasım, 16:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала