https://sputniknews.com.tr/20231125/meb-takvimi-belli-oldu-okullarda-ara-tatil-ramazan-bayrami-ile-birlesiyor-mu-1077778518.html

MEB takvimi belli oldu: Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu?

MEB takvimi belli oldu: Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Bu tatil, 21 Nisan'daki Ramazan... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T16:17+0300

2023-11-25T16:17+0300

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tatil

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türkiye

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da yapılacak. Tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3.5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.Bakan Tekin, tatilin birleştirilmesi yönünde çalışmaları duyurmuştuAra tatillerle ilgili çalışmalara değinirken ikinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşeceğini dile getiren Tekin, "Bakanlığımızdaki eğitim öğretimle ilgili genel müdürlüklerin içinde bir daire başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalar, attığımız tüm adımlar o daire başkanlığı tarafından değerlendiriliyor. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor.' şeklinde verilen haberler, aslında İzleme Değerlendirme biriminin ara tatillerle ilgili işlevsel mi değil mi yönünde yaptığı rutin değerlendirme. Oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz" diye konuşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231116/2024-yili-resmi-tatil-gunleri-belli-oldu-ramazan-kurban-bayrami-ne-zaman-kac-gun-surecek-1077439831.html

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