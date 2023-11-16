https://sputniknews.com.tr/20231116/2024-yili-resmi-tatil-gunleri-belli-oldu-ramazan-kurban-bayrami-ne-zaman-kac-gun-surecek-1077439831.html
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek?
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek?
Takvimlerin 2024 yılını göstermesine sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Resmi tatil günleri hangileri araştırmasını yapıyor. 2024 yılı için 16 gün Resmi Tatil... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T07:21+0300
2023-11-16T07:21+0300
2023-11-16T07:22+0300
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Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2024 resmi tatil günleri de merak ediliyor. Esas itibarıyla 13 buçuk gün resmi tatil olsa da hafta sonları eklenip 7 gün de yıllık izin kullanıldığında tatil günleri 40 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 2024'te kaç gün tatil var?Resmi tatil günleri 2024 yılında 13.5 gün sürecek. İşte 2024 resmi tatil günleri:Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3.5 Gün)Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4.5 Gün)Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1.5 Gün)Hafta sonu ile birleşen tatil günleri Bu günlere resmi tatil gün sayısı eklendiğinde toplam tatil günü 20 buçuk güne çıkıyor.Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3.5 Gün)Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)Resmi tatillerin 40 güne çıkma ihtimaliRamazan ve Kurban Bayramları 9 gün tatil olduğunda ise toplam tatil süresi 40 güne çıkmış olacak. Ancak bununla ilgili Kabine'nin tatil günü kararı alması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231116/eytlilere-vergi-muafiyeti-baslayacak-basvuru-sartlari-aciklandi-calisanlar-yararlanacak-mi-1077439346.html
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resmi tatiller 2024, resmi tatil 2024, resmi tatil ne kadar sürecek, ramazan bayramı ne zaman, kurban bayramı ne zaman, resmi tatiller
resmi tatiller 2024, resmi tatil 2024, resmi tatil ne kadar sürecek, ramazan bayramı ne zaman, kurban bayramı ne zaman, resmi tatiller
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek?
07:21 16.11.2023 (güncellendi: 07:22 16.11.2023)
Takvimlerin 2024 yılını göstermesine sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Resmi tatil günleri hangileri araştırmasını yapıyor. 2024 yılı için 16 gün Resmi Tatil olarak takvimlerdeki yerini alırken hangi günler resmi tatil sorusu ise gündemdeki yerini koruyor. Peki, hangi günler resmi tatil? Ramazan, Kurban Bayramı ne zaman?
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2024 resmi tatil günleri de merak ediliyor. Esas itibarıyla 13 buçuk gün resmi tatil olsa da hafta sonları eklenip 7 gün de yıllık izin kullanıldığında tatil günleri 40 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 2024'te kaç gün tatil var?
Resmi tatil günleri 2024 yılında 13.5 gün sürecek. İşte 2024 resmi tatil günleri:
Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)
Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3.5 Gün)
Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)
Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)
Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4.5 Gün)
Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1.5 Gün)
Hafta sonu ile birleşen tatil günleri
Bu günlere resmi tatil gün sayısı eklendiğinde toplam tatil günü 20 buçuk güne çıkıyor.
Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)
Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3.5 Gün)
Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)
Resmi tatillerin 40 güne çıkma ihtimali
Ramazan ve Kurban Bayramları 9 gün tatil olduğunda ise toplam tatil süresi 40 güne çıkmış olacak. Ancak bununla ilgili Kabine'nin tatil günü kararı alması gerekiyor.