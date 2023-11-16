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https://sputniknews.com.tr/20231116/yeni-asgari-ucretin-belirlenmesinde-bir-ilk-hangi-formuller-gundeme-gelecek-1077440237.html
Yeni asgari ücretin belirlenmesinde bir ilk: Hangi formüller gündeme gelecek?
Yeni asgari ücretin belirlenmesinde bir ilk: Hangi formüller gündeme gelecek?
Aralık’ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir ilk yaşanacak. Masadaki 5 kişilik Türk-İş heyetinin 4 üyesini garson, pompacı, berber ve kasap gibi... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
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Asgari ücrete 2024 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı. Geçen yıl ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl da aynı tarihlerde toplanması bekleniyor.Yaklaşık 18 milyon SSK'lının 6.6 milyonu asgari ücretli olup, artış işverenlerden Genel Sağlık Sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor.Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor.Tespit komisyonunda bir ilk yaşanacak: 4 işçi daha masada olacakİşçi, işveren, hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak. Önceki yıllarda toplantıya bir asgari ücretli davet eden Türk-İş bu yıl farklı meslek kollarında 4 asgari ücretliyi masaya oturtacak.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:Asgari ücret zammında henüz resmi bir açıklama yok, beklenti yüzde 40-50 aralığında olacağı yönünde.Enflasyona göre asgari zam hesabıAsgari ücret zammına ilişkin henüz resmi bir açıklama yok, beklenti yüzde 40-50 aralığında olacağı yönünde. Artış enflasyon tahminine göre yüzde 40 olursa 4 bin 560 lira artışla 15 bin 962 liraya, memur maaş artışı dikkate alınırsa yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkacak.
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2024 asgari ücret, 2024 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 1014 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek
2024 asgari ücret, 2024 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 1014 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde bir ilk: Hangi formüller gündeme gelecek?

07:50 16.11.2023 (güncellendi: 07:54 16.11.2023)
© AAAsgari ücret desteği
Asgari ücret desteği - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AA
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Aralık’ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir ilk yaşanacak. Masadaki 5 kişilik Türk-İş heyetinin 4 üyesini garson, pompacı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden asgari ücretliler oluşturacak.
Asgari ücrete 2024 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı. Geçen yıl ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl da aynı tarihlerde toplanması bekleniyor.
Yaklaşık 18 milyon SSK'lının 6.6 milyonu asgari ücretli olup, artış işverenlerden Genel Sağlık Sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor.
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor.

Tespit komisyonunda bir ilk yaşanacak: 4 işçi daha masada olacak

İşçi, işveren, hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak. Önceki yıllarda toplantıya bir asgari ücretli davet eden Türk-İş bu yıl farklı meslek kollarında 4 asgari ücretliyi masaya oturtacak.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Komisyonda 5 kişilik Türkİş heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. Türk-İş yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek."
Asgari ücret zammında henüz resmi bir açıklama yok, beklenti yüzde 40-50 aralığında olacağı yönünde.

Enflasyona göre asgari zam hesabı

Asgari ücret zammına ilişkin henüz resmi bir açıklama yok, beklenti yüzde 40-50 aralığında olacağı yönünde. Artış enflasyon tahminine göre yüzde 40 olursa 4 bin 560 lira artışla 15 bin 962 liraya, memur maaş artışı dikkate alınırsa yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkacak.
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