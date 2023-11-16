https://sputniknews.com.tr/20231116/resmi-gazetede-yayinlandi-mtv-gecikme-zammi-artti-1077440091.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: MTV gecikme zammı arttı

Resmi Gazete'de yayınlandı: MTV gecikme zammı arttı

Türkiye genelinde trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi kamu alacaklarına ödenmeyen borçlar, Resmi Gazete'de yayımlanan bir... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T07:42+0300

2023-11-16T07:42+0300

2023-11-16T07:42+0300

ekonomi

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14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenleme ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi.Bu artış, TÜİK'in enflasyon verilerine dayanarak belirlenen yeniden değerleme oranlarına ek olarak devlete karşı ödenmesi gereken vergi borçlarına uygulanacak. Yapılandırılmamış ve son ödeme tarihi geçmiş tüm borçlarda geçerli olacak olan bu oran, özellikle trafik cezaları, pasaport ve ehliyet ücretleri gibi birçok kamu borcunu kapsayacak şekilde belirlendi.Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3.5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.Faizi oranı yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseltildiHükümet, idari para cezaları, vergi borçları ve diğer kamu alacaklarına uygulanan faiz ve gecikme zamlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamuya borç ödemelerinde uygulanan tecil faizi oranı yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseltildi. Tecil faizi, borcun vadesinde ödenmemesi durumunda alıcı tarafa uygulanan ek maliyeti ifade ediyor.Yapılan düzenlemeyle birlikte idari para cezaları ve vergiler de artık kamu alacakları kapsamına alındı. Böylece ceza ve vergilerde de tecil faizi uygulanacak. Değişikliklerin sadece gecikme zamlarını kapsadığı, zamanında ödemelerde herhangi bir artış olmayacağı belirtildi. Ancak ilerleye dönemde açıklanacak yeniden değerleme oranlarına göre vergi borçlarındaki miktarlarda değişiklik olabilecek.Uzmanlar, yeni düzenlemeyle vergi ve diğer kamu ödemelerinde gecikenlerin ceza ve faiz yükümlülüklerinin ağırlaşacağını ifade ediyor. Kamu alacaklarına uygulanan yüksek faiz ve zamların, ödemeleri zamanında yapmayanları daha fazla zarara sokacağı değerlendiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231116/eytlilere-vergi-muafiyeti-baslayacak-basvuru-sartlari-aciklandi-calisanlar-yararlanacak-mi-1077439346.html

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