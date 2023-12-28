https://sputniknews.com.tr/20231228/yunanistanda-kovid-19-ve-grip-vakalarinda-artis-maske-takilmasi-onerildi-1079147669.html

Yunanistan'da Kovid-19 ve grip vakalarında artış: Maske takılması önerildi

Yunanistan'da Kovid-19 ve grip vakalarında artış: Maske takılması önerildi

Yunanistan'da son haftalarda Kovid-19 ve grip vakalarında ani artış yaşanması nedeniyle, kapalı mekanlar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında maska... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T18:55+0300

2023-12-28T18:55+0300

2023-12-28T18:55+0300

koronavirüs

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korona

korona

koronavirüs

kovid-19

grip

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Yunanistan'da kapalı alan, hastane ve toplu taşımada maske takılması önerildi.Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Konseyi'nin, bugün yapılan toplantısında, son haftalarda artan Kovid-19 ve grip vakalarına dikkat çekildi.Maske takma zorunluluğunun da ele alındığı toplantıda, maske kullanımı için zorunluluk getirilmesi yerine kapalı mekanlarda, hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasının şiddetle tavsiye edilmesine karar verildi.Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nca (EODY) yapılan açıklamada, önceki hafta 60 kişinin, Kovid-19'dan kaynaklı hayatını kaybettiği belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231220/dunya-saglik-orgutunden-kovid-19un-alt-varyantini-izleme-karari-1078639173.html

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avrupa, korona, korona, koronavirüs, kovid-19, grip