https://sputniknews.com.tr/20231228/yunanistanda-kovid-19-ve-grip-vakalarinda-artis-maske-takilmasi-onerildi-1079147669.html
Yunanistan'da Kovid-19 ve grip vakalarında artış: Maske takılması önerildi
Yunanistan'da Kovid-19 ve grip vakalarında artış: Maske takılması önerildi
Yunanistan'da son haftalarda Kovid-19 ve grip vakalarında ani artış yaşanması nedeniyle, kapalı mekanlar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında maska... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T18:55+0300
2023-12-28T18:55+0300
2023-12-28T18:55+0300
koronavirüs
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koronavirüs
kovid-19
grip
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Yunanistan'da kapalı alan, hastane ve toplu taşımada maske takılması önerildi.Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Konseyi'nin, bugün yapılan toplantısında, son haftalarda artan Kovid-19 ve grip vakalarına dikkat çekildi.Maske takma zorunluluğunun da ele alındığı toplantıda, maske kullanımı için zorunluluk getirilmesi yerine kapalı mekanlarda, hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasının şiddetle tavsiye edilmesine karar verildi.Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nca (EODY) yapılan açıklamada, önceki hafta 60 kişinin, Kovid-19'dan kaynaklı hayatını kaybettiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231220/dunya-saglik-orgutunden-kovid-19un-alt-varyantini-izleme-karari-1078639173.html
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avrupa, korona, korona, koronavirüs, kovid-19, grip
avrupa, korona, korona, koronavirüs, kovid-19, grip
Yunanistan'da Kovid-19 ve grip vakalarında artış: Maske takılması önerildi
Yunanistan'da son haftalarda Kovid-19 ve grip vakalarında ani artış yaşanması nedeniyle, kapalı mekanlar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında maska takılması tavsiye edildi.
Yunanistan'da kapalı alan, hastane ve toplu taşımada maske takılması önerildi.
Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Konseyi'nin, bugün yapılan toplantısında, son haftalarda artan Kovid-19 ve grip vakalarına dikkat çekildi.
Maske takma zorunluluğunun da ele alındığı toplantıda, maske kullanımı için zorunluluk getirilmesi yerine kapalı mekanlarda, hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasının şiddetle tavsiye edilmesine karar verildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nca (EODY) yapılan açıklamada, önceki hafta 60 kişinin, Kovid-19'dan kaynaklı hayatını kaybettiği belirtilmişti.