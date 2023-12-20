https://sputniknews.com.tr/20231220/dunya-saglik-orgutunden-kovid-19un-alt-varyantini-izleme-karari-1078639173.html

Dünya Sağlık Örgütü’nden Kovid-19'un alt varyantını izleme kararı

Dünya Sağlık Örgütü’nden Kovid-19'un alt varyantını izleme kararı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un JN.1 varyantını, hızla yayılmasından dolayı ana soy BA.2.86'dan ayrı olarak izlenmesi gereken bir varyant olarak... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T11:51+0300

2023-12-20T11:51+0300

2023-12-20T11:51+0300

dünya

kovid-19

grip

grip salgını

pandemi

dünya sağlık örgütü (dsö)

virüs

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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, elde edilen verilere göre JN.1 varyantının şu anda küresel halk sağlığı için oluşturduğu riskin ‘düşük’ olarak değerlendirildiği belirtildi.Açıklamada "Buna rağmen kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlamasıyla birlikte JN.1, birçok ülkede solunum yolu enfeksiyonlarının yükünü artırabilir" ifadeleri kullanıldı.DSÖ'nün verileri sürekli izlediği kaydedilen açıklamada, gerektiğinde JN.1'in risk değerlendirmesini güncelleyeceği de vurgulandı.Açıklamada, mevcut Kovid-19 aşılarının, JN.1 ve SARS-CoV-2'nin dolaşımdaki diğer varyantlarından kaynaklanan ciddi hastalık ve ölümlere karşı koruma sağlamaya devam ettiği hatırlatıldı.​Enfeksiyon ve ciddi hastalıklara önlem alma çağrısının yapıldığı açıklamada, önlemler arasında kalabalık, kapalı veya havalandırmanın yetersiz olduğu alanlarda maske takılması, mümkün olduğunca güvenli mesafenin korunması, ellerin düzenli olarak yıkanması, şiddetli hastalık riski yüksek olanlar için Kovid-19 ve gribe karşı aşıların güncel tutulması ile hastalık belirtileri olanlar için test yapılması da yer aldı.JN.1, daha önce BA.2.86 alt türev varyantlarından biri olarak inceleniyordu.JN.1, geçtiğimiz ayın sonlarında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) raporunda belirtilmesinin ardından dikkat çeken en son COVID-19 varyantı olarak kayıtlara geçmişti.Yeni ve bol miktarda mutasyona uğramış türün, Omicron’un, spesifik olarak BA.2.86 (Pirola) varyantının soyundan geldiğine inanılırken, şu anda yaygın olduğuna inanılmasa da, Avrupa ve ABD’de ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231219/abde-kullanilmayan-yaklasik-4-milyar-euroluk-kovid-19-asisi-imha-edildi-1078623209.html

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kovid-19, grip, grip salgını, pandemi, dünya sağlık örgütü (dsö), virüs