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Dünya Sağlık Örgütü’nden Kovid-19'un alt varyantını izleme kararı
Dünya Sağlık Örgütü’nden Kovid-19'un alt varyantını izleme kararı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un JN.1 varyantını, hızla yayılmasından dolayı ana soy BA.2.86'dan ayrı olarak izlenmesi gereken bir varyant olarak... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T11:51+0300
2023-12-20T11:51+0300
dünya
kovid-19
grip
grip salgını
pandemi
dünya sağlık örgütü (dsö)
virüs
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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, elde edilen verilere göre JN.1 varyantının şu anda küresel halk sağlığı için oluşturduğu riskin ‘düşük’ olarak değerlendirildiği belirtildi.Açıklamada "Buna rağmen kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlamasıyla birlikte JN.1, birçok ülkede solunum yolu enfeksiyonlarının yükünü artırabilir" ifadeleri kullanıldı.DSÖ'nün verileri sürekli izlediği kaydedilen açıklamada, gerektiğinde JN.1'in risk değerlendirmesini güncelleyeceği de vurgulandı.Açıklamada, mevcut Kovid-19 aşılarının, JN.1 ve SARS-CoV-2'nin dolaşımdaki diğer varyantlarından kaynaklanan ciddi hastalık ve ölümlere karşı koruma sağlamaya devam ettiği hatırlatıldı.​Enfeksiyon ve ciddi hastalıklara önlem alma çağrısının yapıldığı açıklamada, önlemler arasında kalabalık, kapalı veya havalandırmanın yetersiz olduğu alanlarda maske takılması, mümkün olduğunca güvenli mesafenin korunması, ellerin düzenli olarak yıkanması, şiddetli hastalık riski yüksek olanlar için Kovid-19 ve gribe karşı aşıların güncel tutulması ile hastalık belirtileri olanlar için test yapılması da yer aldı.JN.1, daha önce BA.2.86 alt türev varyantlarından biri olarak inceleniyordu.JN.1, geçtiğimiz ayın sonlarında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) raporunda belirtilmesinin ardından dikkat çeken en son COVID-19 varyantı olarak kayıtlara geçmişti.Yeni ve bol miktarda mutasyona uğramış türün, Omicron’un, spesifik olarak BA.2.86 (Pirola) varyantının soyundan geldiğine inanılırken, şu anda yaygın olduğuna inanılmasa da, Avrupa ve ABD’de ortaya çıktığı tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231219/abde-kullanilmayan-yaklasik-4-milyar-euroluk-kovid-19-asisi-imha-edildi-1078623209.html
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kovid-19, grip, grip salgını, pandemi, dünya sağlık örgütü (dsö), virüs
kovid-19, grip, grip salgını, pandemi, dünya sağlık örgütü (dsö), virüs

Dünya Sağlık Örgütü’nden Kovid-19'un alt varyantını izleme kararı

11:51 20.12.2023
© AFP 2023 / JEFF PACHOUDDünya Sağlık Örgütü araştırma bilim virüs laboratuvar
Dünya Sağlık Örgütü araştırma bilim virüs laboratuvar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AFP 2023 / JEFF PACHOUD
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un JN.1 varyantını, hızla yayılmasından dolayı ana soy BA.2.86'dan ayrı olarak izlenmesi gereken bir varyant olarak sınıflandırdı.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, elde edilen verilere göre JN.1 varyantının şu anda küresel halk sağlığı için oluşturduğu riskin ‘düşük’ olarak değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada "Buna rağmen kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlamasıyla birlikte JN.1, birçok ülkede solunum yolu enfeksiyonlarının yükünü artırabilir" ifadeleri kullanıldı.
DSÖ'nün verileri sürekli izlediği kaydedilen açıklamada, gerektiğinde JN.1'in risk değerlendirmesini güncelleyeceği de vurgulandı.
Açıklamada, mevcut Kovid-19 aşılarının, JN.1 ve SARS-CoV-2'nin dolaşımdaki diğer varyantlarından kaynaklanan ciddi hastalık ve ölümlere karşı koruma sağlamaya devam ettiği hatırlatıldı.​
Enfeksiyon ve ciddi hastalıklara önlem alma çağrısının yapıldığı açıklamada, önlemler arasında kalabalık, kapalı veya havalandırmanın yetersiz olduğu alanlarda maske takılması, mümkün olduğunca güvenli mesafenin korunması, ellerin düzenli olarak yıkanması, şiddetli hastalık riski yüksek olanlar için Kovid-19 ve gribe karşı aşıların güncel tutulması ile hastalık belirtileri olanlar için test yapılması da yer aldı.
JN.1, daha önce BA.2.86 alt türev varyantlarından biri olarak inceleniyordu.
JN.1, geçtiğimiz ayın sonlarında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) raporunda belirtilmesinin ardından dikkat çeken en son COVID-19 varyantı olarak kayıtlara geçmişti.
Yeni ve bol miktarda mutasyona uğramış türün, Omicron’un, spesifik olarak BA.2.86 (Pirola) varyantının soyundan geldiğine inanılırken, şu anda yaygın olduğuna inanılmasa da, Avrupa ve ABD’de ortaya çıktığı tahmin ediliyor.
koronavirüs aşı- Pfizer - BioNTech - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
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