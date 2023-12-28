Ukrayna heyetinde yer alan Çalıy: Putin, İstanbul'daki müzakerelerde gerçekten barış istiyordu
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
© AA
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Eski Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Çalıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde barışın sağlanmasını gerçekten istediğini söyledi.
Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde Kiev'i temsil eden üyesi olarak yer alan Çalıy, Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi'ndeki (GCSP) toplantıda müzakere süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul'daki müzakerelerde uzlaşma sağlandığını ve bunun Rusya'nın Minsk'teki ilk görüşmelerde sunduğu 'ültimatom niteliğindeki' tekliften tamamen uzak olduğunu anlatan Çalıy, "Rusya Devlet Başkanı Putin, 2022 baharında İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında Ukrayna'yla barışçıl çözüme ulaşmayı gerçekten istiyordu" dedi.
"Rus heyetiyle Mart ve Nisan'da, yaklaşık 2 ay Ukrayna ile Rusya arasında barışçıl çözüme dair olası anlaşmayı istişare ettik ve hatırladığınız gibi 'İstanbul Bildirisi' denen belgeyi de imzaladık. Nisan sonunda da savaşı barışçıl çözümle bitirmeye çok yakındık" diye devam eden Çalıy, ancak bazı nedenlerden dolayı bunun gerçekleşmediğini kaydetti.
Rusya'nın ilk teklifinden çok uzak olan bu bildiri metnini kabul etme kararının Putin'in kişisel inisiyatifi olduğunu söyleyen Çalıy, Rus liderin gerçekten barış istediğinin unutulmamasının önem arz ettiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti. Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.
İstanbul'daki müzakerelerde uzlaşma sağlandığını ve bunun Rusya'nın Minsk'teki ilk görüşmelerde sunduğu 'ültimatom niteliğindeki' tekliften tamamen uzak olduğunu anlatan Çalıy, "Rusya Devlet Başkanı Putin, 2022 baharında İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında Ukrayna'yla barışçıl çözüme ulaşmayı gerçekten istiyordu" dedi.
"Rus heyetiyle Mart ve Nisan'da, yaklaşık 2 ay Ukrayna ile Rusya arasında barışçıl çözüme dair olası anlaşmayı istişare ettik ve hatırladığınız gibi 'İstanbul Bildirisi' denen belgeyi de imzaladık. Nisan sonunda da savaşı barışçıl çözümle bitirmeye çok yakındık" diye devam eden Çalıy, ancak bazı nedenlerden dolayı bunun gerçekleşmediğini kaydetti.
Rusya'nın ilk teklifinden çok uzak olan bu bildiri metnini kabul etme kararının Putin'in kişisel inisiyatifi olduğunu söyleyen Çalıy, Rus liderin gerçekten barış istediğinin unutulmamasının önem arz ettiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti. Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.