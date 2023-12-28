https://sputniknews.com.tr/20231228/rusya-disisleri-bati-baskalarina-nasihat-vermeden-once-kendi-irkcilik-sorunlarini-cozmeli-1079142345.html
Rusya Dışişleri: Batı, başkalarına nasihat vermeden önce kendi ırkçılık sorunlarını çözmeli
Rusya Dışişleri: Batı, başkalarına nasihat vermeden önce kendi ırkçılık sorunlarını çözmeli
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kolektif Batı ülkelerinin diğer devletlere nasihat vermeden önce kendi içindeki ırkçılık ve yeni... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T18:07+0300
2023-12-28T18:07+0300
2023-12-28T18:07+0300
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sömürgecilik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Batı ülkelerinde yaşanan ırkçılık ve yeni sömürgecilik tezahürleriyle ilgili sorunlara dikkat çekti.Zaharova, “Kolektif Batı ülkeleri başkalarına nasihat vermeden önce kendi içlerindeki sorunlarla ilgilenmeleri güzel olur” ifadelerini paylaştı.ABD’deki yerli halklara karşı yapılan ayrımcılığa da değinen Zaharova, “Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kızılderililer hala kısıtlayıcı yasal yerleşim bölgelerinde (Rezervasyon) yaşıyor, kaldı ki bunların yaklaşık yarısının kısıtlayıcı yasal yerleşim bölgesi bile yok; 574 kabileden yalnızca 326'sının yasal yerleşim bölgesi var. Geri kalanlar hakları için mücadele etmeyi sürdürüyor, ancak elbette boşuna” vurgusunu yaptı.Irkçılık ve yeni sömürgecilik politikasının tezahürlerinin ‘yetkililerin 21. yüzyılda bile Aborjin halkından çocukları alıkoymaya devam ettiği’ Avustralya'da da görüldüğüne dikkat çeken Zaharova, “Kültürel mirasın nesilden nesile aktarım mekanizmasının hedef alınarak kasten yok edilmesi söz konusu. Bölge sakinleri, çocukları kaçırıldığı için yetkililere karşı dava açıyor, ancak davalar kuvvetle muhtemel sonuçsuz kalıyor” diyerek, Kanberra’nın eylemlerini soykırım uygulaması olarak nitelendirdi.Rus diplomat, şu anda Kanada'da da ‘unvanı olmayan ulusların temsilcilerine karşı aşırı şiddette bir artış’ olduğuna dikkat çekerek, “Sadece Kızılderililer değil, Ortadoğu'da kötüleşen durum nedeniyle ayrımcılığa uğrayan Yahudiler de söz konusu” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/zaharova-borrellin-rusyaya-karsi-seferberlik-cagrisi-irkciligin-tezahuru-1079041217.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, irkçılık, abd, kızılderili, kızılderililer, sömürgecilik, aborjinler, avustralya, canberra, kanada, ortadoğu, yahudiler
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, irkçılık, abd, kızılderili, kızılderililer, sömürgecilik, aborjinler, avustralya, canberra, kanada, ortadoğu, yahudiler
Rusya Dışişleri: Batı, başkalarına nasihat vermeden önce kendi ırkçılık sorunlarını çözmeli
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kolektif Batı ülkelerinin diğer devletlere nasihat vermeden önce kendi içindeki ırkçılık ve yeni sömürgecilik tezahürleriyle ilgili sorunları çözmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Batı ülkelerinde yaşanan ırkçılık ve yeni sömürgecilik tezahürleriyle ilgili sorunlara dikkat çekti.
Zaharova, “Kolektif Batı ülkeleri başkalarına nasihat vermeden önce kendi içlerindeki sorunlarla ilgilenmeleri güzel olur” ifadelerini paylaştı.
ABD’deki yerli halklara karşı yapılan ayrımcılığa da değinen Zaharova, “Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kızılderililer hala kısıtlayıcı yasal yerleşim bölgelerinde (Rezervasyon) yaşıyor, kaldı ki bunların yaklaşık yarısının kısıtlayıcı yasal yerleşim bölgesi bile yok; 574 kabileden yalnızca 326'sının yasal yerleşim bölgesi var. Geri kalanlar hakları için mücadele etmeyi sürdürüyor, ancak elbette boşuna” vurgusunu yaptı.
Irkçılık ve yeni sömürgecilik politikasının tezahürlerinin ‘yetkililerin 21. yüzyılda bile Aborjin halkından çocukları alıkoymaya devam ettiği’ Avustralya'da da görüldüğüne dikkat çeken Zaharova, “Kültürel mirasın nesilden nesile aktarım mekanizmasının hedef alınarak kasten yok edilmesi söz konusu. Bölge sakinleri, çocukları kaçırıldığı için yetkililere karşı dava açıyor, ancak davalar kuvvetle muhtemel sonuçsuz kalıyor” diyerek, Kanberra’nın eylemlerini soykırım uygulaması olarak nitelendirdi.
Rus diplomat, şu anda Kanada'da da ‘unvanı olmayan ulusların temsilcilerine karşı aşırı şiddette bir artış’ olduğuna dikkat çekerek, “Sadece Kızılderililer değil, Ortadoğu'da kötüleşen durum nedeniyle ayrımcılığa uğrayan Yahudiler de söz konusu” vurgusunu yaptı.