https://sputniknews.com.tr/20231228/rusya-basbakan-yardimcisi-cernisenkodan-cin-ile-ticarette-ulusal-para-birimi-vurgusu-1079132935.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko’dan Çin ile ticarette ulusal para birimi vurgusu
Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko’dan Çin ile ticarette ulusal para birimi vurgusu
Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Rusya ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde ulusal para birimi üzerinden yapılan işlemlerin payının neredeyse... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T13:57+0300
2023-12-28T13:57+0300
2023-12-28T13:57+0300
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Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko, Sputnik’e demecinde Rusya ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde ulusal para birimi üzerinden yapılan işlemlerin payının neredeyse yüzde 92 olduğunu, bunun iki ülkenin son derece etkili ve Batı'dan bağımsız bir ticari ve ekonomik etkileşim sistemi kurduklarını gösterdiğini söyledi.Çernışenko, “Geçen yıl ticaret hacimlerimizde yüzde 36'dan fazla artış olmuştu, bu yıl da aynı dinamikler devam ediyor, yüzde 26.7 artış söz konusu. Bu genel olarak benzeri görülmemiş bir büyümedir. Ticari ilişkilerimizde ulusal para birimler üzerinden işlemlerin neredeyse yüzde 92 olduğunu belirtmek önemli. Bu, Rusya ve Çin'in son derece etkili, Batılılardan bağımsız bir ticari ve ekonomik etkileşim sistemi kurduğunu gösteriyor” diye konuştu.Rusya Başbakan Yardımcısı, Rusya ve Çin arasında ticaretin yanı sıra iki ülkeye dair karşılıklı (kültür) yılları gibi diğer projelerin de geliştirildiğini ve kendini kanıtladığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/cin-devlet-baskani-si-rusya-aramizdaki-iliskiler-guclu-temellere-sahip-1078629874.html
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rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, ticaret, ulusal para birimleri
rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, ticaret, ulusal para birimleri
Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko’dan Çin ile ticarette ulusal para birimi vurgusu
Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Rusya ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde ulusal para birimi üzerinden yapılan işlemlerin payının neredeyse yüzde 92 olduğunu belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko, Sputnik’e demecinde Rusya ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde ulusal para birimi üzerinden yapılan işlemlerin payının neredeyse yüzde 92 olduğunu, bunun iki ülkenin son derece etkili ve Batı'dan bağımsız bir ticari ve ekonomik etkileşim sistemi kurduklarını gösterdiğini söyledi.
Çernışenko, “Geçen yıl ticaret hacimlerimizde yüzde 36'dan fazla artış olmuştu, bu yıl da aynı dinamikler devam ediyor, yüzde 26.7 artış söz konusu. Bu genel olarak benzeri görülmemiş bir büyümedir. Ticari ilişkilerimizde ulusal para birimler üzerinden işlemlerin neredeyse yüzde 92 olduğunu belirtmek önemli. Bu, Rusya ve Çin'in son derece etkili, Batılılardan bağımsız bir ticari ve ekonomik etkileşim sistemi kurduğunu gösteriyor” diye konuştu.
Rusya Başbakan Yardımcısı, Rusya ve Çin arasında ticaretin yanı sıra iki ülkeye dair karşılıklı (kültür) yılları gibi diğer projelerin de geliştirildiğini ve kendini kanıtladığını vurguladı.