https://sputniknews.com.tr/20231228/rusya-basbakan-yardimcisi-cernisenkodan-cin-ile-ticarette-ulusal-para-birimi-vurgusu-1079132935.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko’dan Çin ile ticarette ulusal para birimi vurgusu

Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko’dan Çin ile ticarette ulusal para birimi vurgusu

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Rusya ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde ulusal para birimi üzerinden yapılan işlemlerin payının neredeyse... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T13:57+0300

2023-12-28T13:57+0300

2023-12-28T13:57+0300

dünya

rusya

çin

çin halk cumhuriyeti

ticaret

ulusal para birimleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079132564_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_7b82493217bdcf3636bc9c929a5d245b.jpg

Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko, Sputnik’e demecinde Rusya ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde ulusal para birimi üzerinden yapılan işlemlerin payının neredeyse yüzde 92 olduğunu, bunun iki ülkenin son derece etkili ve Batı'dan bağımsız bir ticari ve ekonomik etkileşim sistemi kurduklarını gösterdiğini söyledi.Çernışenko, “Geçen yıl ticaret hacimlerimizde yüzde 36'dan fazla artış olmuştu, bu yıl da aynı dinamikler devam ediyor, yüzde 26.7 artış söz konusu. Bu genel olarak benzeri görülmemiş bir büyümedir. Ticari ilişkilerimizde ulusal para birimler üzerinden işlemlerin neredeyse yüzde 92 olduğunu belirtmek önemli. Bu, Rusya ve Çin'in son derece etkili, Batılılardan bağımsız bir ticari ve ekonomik etkileşim sistemi kurduğunu gösteriyor” diye konuştu.Rusya Başbakan Yardımcısı, Rusya ve Çin arasında ticaretin yanı sıra iki ülkeye dair karşılıklı (kültür) yılları gibi diğer projelerin de geliştirildiğini ve kendini kanıtladığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231220/cin-devlet-baskani-si-rusya-aramizdaki-iliskiler-guclu-temellere-sahip-1078629874.html

rusya

çin

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, ticaret, ulusal para birimleri