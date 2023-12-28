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https://sputniknews.com.tr/20231228/moldovanin-kamu-borcu-tarihin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1079154545.html
Moldova’nın kamu borcu tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Moldova’nın kamu borcu tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Moldova’nın kamu borcu 2023 sonu itibarıyla yüzde 0.3 artarak 5 milyar 800 milyon dolara ulaştı. Bunun, tarihin en yüksek düzeyi olduğu belirtildi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
moldova
kamu
kamu borcu
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Moldova haber portalı Bani.md’in haberinde, “Kamu borcu, kasımda 101.52 milyar ley (5.8 milyar dolar) geçerek 323.1 milyon ley (yüzde 0.3) artış gösterdi. Bu yeni tarihi maksimum” ifadesine yer verildi.İç borcun yüzde 13 artarak 2 milyar 230 milyon dolara ulaştığı ifade edilirken aynı dönemde dış borcun yüzde 4 artışla 3 milyar 570 milyon dolara çıktığı kaydedildi.Moldova Hazine Bakanlığı’nın, önümüzdeki yıl için ülkenin ekonomik kalkınma planını hazırlamak için bu rakamları kullanacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231222/moldova-merkez-bankasinin-basina-romanya-vatandasi-getirildi-1078792333.html
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moldova, kamu, kamu borcu
moldova, kamu, kamu borcu

Moldova’nın kamu borcu tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

23:10 28.12.2023
© Sputnik / Михай КараушMoldova bayrağı
Moldova bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Moldova’nın kamu borcu 2023 sonu itibarıyla yüzde 0.3 artarak 5 milyar 800 milyon dolara ulaştı. Bunun, tarihin en yüksek düzeyi olduğu belirtildi.
Moldova haber portalı Bani.md’in haberinde, “Kamu borcu, kasımda 101.52 milyar ley (5.8 milyar dolar) geçerek 323.1 milyon ley (yüzde 0.3) artış gösterdi. Bu yeni tarihi maksimum” ifadesine yer verildi.
İç borcun yüzde 13 artarak 2 milyar 230 milyon dolara ulaştığı ifade edilirken aynı dönemde dış borcun yüzde 4 artışla 3 milyar 570 milyon dolara çıktığı kaydedildi.
Moldova Hazine Bakanlığı’nın, önümüzdeki yıl için ülkenin ekonomik kalkınma planını hazırlamak için bu rakamları kullanacağı belirtildi.
Moldova bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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