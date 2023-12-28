https://sputniknews.com.tr/20231228/mitten-suriyede-nokta-operasyon-kamisli-sorumlusu-olduruldu-1079121683.html
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Kamışlı sorumlusu öldürüldü
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Kamışlı sorumlusu öldürüldü
MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T10:50+0300
2023-12-28T10:50+0300
2023-12-28T10:56+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sorumlusu Eymen Coli'yi, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen PKK'lı, uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/teror-propagandasiyla-suclanan-kadina-sosyal-medyada-turk-bayragi-paylasma-cezasi-1079087442.html
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pkk, suriye, türkiye, mit, terör
pkk, suriye, türkiye, mit, terör
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Kamışlı sorumlusu öldürüldü
10:50 28.12.2023 (güncellendi: 10:56 28.12.2023)
MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sorumlusu Eymen Coli'yi, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.
Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen PKK'lı, uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.