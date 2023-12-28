https://sputniknews.com.tr/20231228/merkez-bankasindan-rekor-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesi-1079136441.html
Merkez Bankası'ndan rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Merkez Bankası'ndan rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar artışla 145 milyar 453... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T14:48+0300
2023-12-28T14:48+0300
2023-12-28T14:48+0300
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merkez bankası
Merkez Bankası'ndan rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar artışla 145 milyar 453 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.