Merkez Bankası'ndan rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar artışla 145 milyar 453 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.