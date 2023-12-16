https://sputniknews.com.tr/20231216/ev-kiralari-yuzunden-ailesi-ile-kalan-merkez-bankasi-baskani-erkan-10-insanin-1-evi-olmali--1078524744.html

Yüksek ev kiraları yüzünden ailesiyle kalan Merkez Bankası Başkanı Erkan: '10 insanın 1 evi olmalı'

Yüksek ev kiraları yüzünden ailesiyle kalan Merkez Bankası Başkanı Erkan: '10 insanın 1 evi olmalı'

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'daki yüksek kira fiyatlardan yakındı. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T16:47+0300

2023-12-16T16:47+0300

2023-12-16T16:47+0300

türkiye

hafize gaye erkan

asgari ücret

kira

kira bedeli

ev

yaşam

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hürriyet'te Ahmet Hakan'a ile konuştu. Gaye Erkan, "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu?" diyerek ev bulamadıklarını ve annesinin yanına yerleştiklerini açıkladı.Özellikle gündemde asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken, Hafize Gaye Erkan'ın kiralarla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Hafize Gaye Erkan'ın ek ödemeler hariç brüt 161 bin lira maaşı olduğu belirtiliyor. '10 insanın bir evi olmalı' Merkez Bankası Başkanı Erkan, konuşmasına "Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmadı" ifadesiyle devam ederek sosyal konutların arttırılması gerektiğini, yakın gelecekte ancak bu şekilde yüksek kiralarla başa çıkabileceğini belirtti. Erkan, apartman görevlisiyle diyaloğunu da anlattı. "Bir Merkez Bankası başkanı markette ilk neye bakar?" sorusunu şöyle yanıtladı:Eskiden aylık 74 milyar dolar maaş alıyorduTürkiye Merkez Bankası Başkanlığı görevine gelmeden önce dünyanın en büyük sigortacılık şirketlerinden ABD'li March Mc Lennan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışan Erkan, Türkiye'den gelen teklif üzerine kamu görevini seçtiğini belirtmişti. Bununla birlikte Hafize Gaye Erkan, göreve gelmeden önceki aylarda İspanyol bankacılık devi Santander’den teklif aldığı iddia edilmişti.

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hafize gaye erkan, asgari ücret, kira, kira bedeli, ev, yaşam, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)