https://sputniknews.com.tr/20231228/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079115208.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. ilk belirlemelere göre 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T08:04+0300
2023-12-28T08:04+0300
2023-12-28T08:57+0300
türkiye
kaza
kuzey marmara otoyolu
ölüm
yaralı
istanbul
sakarya
yaşar karadeniz
ekrem yüce
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Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada ilk bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını açıkladı.Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldiKaradeniz, yaptığı açıklamada, "İlk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmı araçtan inen yolculara 3. otobüsün çarpması şeklinde olmuş. Olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışıyor. 3 başsavcı olay yerinde bulunuyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. 7'si ağır 57 kişi yaralandı" dedi. Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce de şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20231228/milyonlari-ilgilendiriyor-1-ocaktan-itibaren-5-yeni-uygulama-hayata-gececek-1079114965.html
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
08:04 28.12.2023 (güncellendi: 08:57 28.12.2023)
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. ilk belirlemelere göre 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Sakarya Valisi Karadeniz, "İlk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmı araçtan inen yolculara 3. otobüsün çarpması şeklinde olmuş" açıklamasında bulundu.
Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada ilk bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını açıkladı.
Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
Karadeniz, yaptığı açıklamada, "İlk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmı araçtan inen yolculara 3. otobüsün çarpması şeklinde olmuş. Olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışıyor. 3 başsavcı olay yerinde bulunuyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. 7'si ağır 57 kişi yaralandı" dedi.
Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce de şunları aktardı:
"Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kazada 1 kamyonet 3 yolcu otobüsü 1 tır birbirine girdi"