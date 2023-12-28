https://sputniknews.com.tr/20231228/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079115208.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. ilk belirlemelere göre 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T08:04+0300

2023-12-28T08:04+0300

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türkiye

kaza

kuzey marmara otoyolu

ölüm

yaralı

istanbul

sakarya

yaşar karadeniz

ekrem yüce

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Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada ilk bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını açıkladı.Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldiKaradeniz, yaptığı açıklamada, "İlk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmı araçtan inen yolculara 3. otobüsün çarpması şeklinde olmuş. Olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışıyor. 3 başsavcı olay yerinde bulunuyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. 7'si ağır 57 kişi yaralandı" dedi. Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce de şunları aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20231228/milyonlari-ilgilendiriyor-1-ocaktan-itibaren-5-yeni-uygulama-hayata-gececek-1079114965.html

türkiye

kuzey marmara otoyolu

istanbul

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kuzey marmara otoyolu, kuzey marmara otoyolu kaza, kuzey marmara otoyolu kaza son dakika