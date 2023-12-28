https://sputniknews.com.tr/20231228/kur-korumali-mevduat-ve-diger-mevduat-hesaplarinda-vergilere-yeni-duzenleme-1079121833.html
Kur Korumalı Mevduat ve diğer mevduat hesaplarında vergilere yeni düzenleme
Kur Korumalı Mevduat ve diğer mevduat hesaplarında vergilere yeni düzenleme
Mevduat, katılım fonu, kira sertifikaları ve menkul kıymetlerde tevkifat oranı 2024 Nisan sonuna kadar değiştirilmedi. Ayrıca Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T11:15+0300
2023-12-28T11:15+0300
2023-12-28T11:15+0300
ekonomi
mevduat
mevduat faizi
kur korumalı mevduat (kkm)
kur korumalı tl mevduat
dövize dayalı tl mevduat
resmi gazete
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla mevduat, kar payı, kira sertifikaları, tahvil ve bono ve menkul kıymet kazançları tevkifat oranları 30 Nisan 2024 tarihine kadar değiştirilmeden uygulanacak. Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan geçici hükümlerde belirtilen tevkifat oranlarının geçerlik süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyordu. KKM'de kurumlar vergisi istisnasında süre uzatıldıDün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yer alan düzenlemelerde ise Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları hakkında yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, KKM ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 31 Aralık 2023'ten 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldı.Cumhurbaşkanına, sürenin bitimini müteakip bu süreyi her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde uzatma, uygulanan istisna oranını azaltma ve tekrar kanuni seviyesine getirme, hesap türü, hesapların vadesi ve açılış tarihine göre istisna oranını azaltma ve farklı istisna oranı belirleme yetkisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231228/altinda-rekor-ustune-rekor-1079117371.html
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mevduat, mevduat faizi, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, dövize dayalı tl mevduat, resmi gazete
mevduat, mevduat faizi, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, dövize dayalı tl mevduat, resmi gazete
Kur Korumalı Mevduat ve diğer mevduat hesaplarında vergilere yeni düzenleme
Mevduat, katılım fonu, kira sertifikaları ve menkul kıymetlerde tevkifat oranı 2024 Nisan sonuna kadar değiştirilmedi. Ayrıca Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 6 ay daha uzatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla mevduat, kar payı, kira sertifikaları, tahvil ve bono ve menkul kıymet kazançları tevkifat oranları 30 Nisan 2024 tarihine kadar değiştirilmeden uygulanacak. Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan geçici hükümlerde belirtilen tevkifat oranlarının geçerlik süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyordu.
KKM'de kurumlar vergisi istisnasında süre uzatıldı
Dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yer alan düzenlemelerde ise Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları hakkında yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, KKM ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 31 Aralık 2023'ten 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldı.
Cumhurbaşkanına, sürenin bitimini müteakip bu süreyi her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde uzatma, uygulanan istisna oranını azaltma ve tekrar kanuni seviyesine getirme, hesap türü, hesapların vadesi ve açılış tarihine göre istisna oranını azaltma ve farklı istisna oranı belirleme yetkisi verildi.