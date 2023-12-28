https://sputniknews.com.tr/20231228/irandan-bmgkya-israili-bolgede-barisi-tehdit-eden-eylemlerinden-dolayi-kinama-talebi-1079111310.html
İran’dan BMGK’ya İsrail’i bölgede barışı tehdit eden eylemlerinden dolayı kınama talebi
İran’dan BMGK’ya İsrail’i bölgede barışı tehdit eden eylemlerinden dolayı kınama talebi
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İrvani, BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) İsrail’i bölgedeki eylemlerinden dolayı kınama çağrısında bulunarak bu... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T00:13+0300
2023-12-28T00:13+0300
2023-12-28T00:14+0300
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iran
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
eylem
suriye
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Fars haber ajansının aktardığına göre, İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Seyid İrvani, BMGK’ya yazdığı mektupta, “İran İslam Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi’nden barışı ve uluslararası güvenliği koruma yükümlülüklerini yerine getirmesini ve İsrail rejiminin, barış ve küresel güvenliğe büyük tehdit arz eden kötü niyetli faaliyetini ve bölgedeki saldırgan terörist eylemlerini kararlı bir şekilde kınamasını talep ediyor” ifadesine yer verdi.İsrail’in aktif olarak Suriye’de, İranlı askeri danışmanları hedef alan terör eylemlerini düzenlediğini kaydeden İrvani, bu uzmanların “Suriye hükümetinin resmi talebi üzerine terörle mücadeleye yardım kapsamında meşru gerekçelerle bu ülkede bulunduğunu” anımsattı.Suriye’de, İsrail’in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye’deki komutanlarından Razi Musevi öldürülmüştü. Irak’ta 2020’de ABD’nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından olarak gösterilen Musevi'nin, Suriye’de askeri danışman olarak görev yaptığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231225/rusya-bmgknin-karari-ateskes-olmadan-gazzedeki-durumu-degistirmez-1078996731.html
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iran, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, eylem, suriye
iran, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, eylem, suriye
İran’dan BMGK’ya İsrail’i bölgede barışı tehdit eden eylemlerinden dolayı kınama talebi
00:13 28.12.2023 (güncellendi: 00:14 28.12.2023)
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İrvani, BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) İsrail’i bölgedeki eylemlerinden dolayı kınama çağrısında bulunarak bu eylemleri “barışa ve küresel güvenliğe büyük tehdit” olarak nitelendirdi.
Fars haber ajansının aktardığına göre, İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Seyid İrvani, BMGK’ya yazdığı mektupta, “İran İslam Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi’nden barışı ve uluslararası güvenliği koruma yükümlülüklerini yerine getirmesini ve İsrail rejiminin, barış ve küresel güvenliğe büyük tehdit arz eden kötü niyetli faaliyetini ve bölgedeki saldırgan terörist eylemlerini kararlı bir şekilde kınamasını talep ediyor” ifadesine yer verdi.
İsrail’in aktif olarak Suriye’de, İranlı askeri danışmanları hedef alan terör eylemlerini düzenlediğini kaydeden İrvani, bu uzmanların “Suriye hükümetinin resmi talebi üzerine terörle mücadeleye yardım kapsamında meşru gerekçelerle bu ülkede bulunduğunu” anımsattı.
Suriye’de, İsrail’in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye’deki komutanlarından Razi Musevi öldürülmüştü. Irak’ta 2020’de ABD’nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından olarak gösterilen Musevi'nin, Suriye’de askeri danışman olarak görev yaptığı bildirilmişti.