https://sputniknews.com.tr/20231225/rusya-bmgknin-karari-ateskes-olmadan-gazzedeki-durumu-degistirmez-1078996731.html

Rusya: BMGK’nın kararı ateşkes olmadan Gazze’deki durumu değiştirmez

Rusya: BMGK’nın kararı ateşkes olmadan Gazze’deki durumu değiştirmez

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında onaylanan karar tasarının Gazze’deki durumu değiştirmeyeceğini, bunun için... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T22:54+0300

2023-12-25T22:54+0300

2023-12-26T22:54+0300

israil- filistin çatışması

rusya

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “BMGK’nın 2720 sayılı yeni kararı, ateşkes talebi olmadan bu felaket durumu düzeltemez. BM Genel Sekreteri ve ilgili insani ajansların başkanları, yoğun saldırılar ve bombardımanlar devam ederken Gazze’ye yardım ulaştırılmasının mümkün olmadığını tekrarlayıp duruyorlar. Geçmesine izin verilen kargolar, mevcut acılar ve ihtiyaçlar karşısında okyanusta bir damla. Sağlık tesisleri dahil sivil altyapı neredeyse tamamen yıkıldı” dendi.Rusya’nın “Filistinli ve Arap temsilcilerin ilgili çağrılarına kulak vererek” oylamada çekimser oy kullandığı kaydedildi.Açıklamada, “Filistin-İsrail çözümü sürecinde, başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası hukuk temelinde siyasi ufku canlandırmak için şimdiden çalışmak önemli” ifadesine yer verildi.BM Güvenlik Konseyi, 22 Aralık Cuma günü, bir haftalık gecikmenin ardından Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına ilişkin karar tasarısını onaylamış, ancak ABD’nin tutumu nedeniyle Rusya'nın çatışmaların durdurulması çağrısını içeren revizyonunu desteklememişti.

https://sputniknews.com.tr/20231222/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-patrusev-israilli-mevkidasi-hanegbi-ile-gazzeyi-gorustu-1078736519.html

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rusya, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu