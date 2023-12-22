https://sputniknews.com.tr/20231222/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-patrusev-israilli-mevkidasi-hanegbi-ile-gazzeyi-gorustu-1078736519.html
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, İsrailli mevkidaşı Hanegbi ile Gazze’yi görüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, İsrailli mevkidaşı Hanegbi ile Gazze’yi görüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve İsrailli mevkidaşı Tsahi Hanegbi’nin bugünkü telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’ndeki insani sorunlara... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T17:24+0300
2023-12-22T17:24+0300
2023-12-22T17:24+0300
israil- filistin çatışması
nikolay patruşev
rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev
israil
israil-filistin
tzachi hanegbi
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077199583_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5822fd2c5f736c88e6332f8953ec74e0.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ile telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Nikolay Patruşev, Tsahi Hanegbi ile Gazze Şeridi’ndeki insani sorunlara çözüm yollarını ele aldı” ifadesine yer verildi.Görüşmeyle ilgili detaylar verilmedi.İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı, 52 bin kişi de yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/putin-ve-abbas-filistin-israil-catismasini-gorustu-1078731148.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077199583_122:0:925:602_1920x0_80_0_0_95de502e73ddf499c90907bca0846aa9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, israil, israil-filistin, tzachi hanegbi, filistin, israil-filistin sorunu, hamas
nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, israil, israil-filistin, tzachi hanegbi, filistin, israil-filistin sorunu, hamas
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, İsrailli mevkidaşı Hanegbi ile Gazze’yi görüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve İsrailli mevkidaşı Tsahi Hanegbi’nin bugünkü telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’ndeki insani sorunlara çözüm yollarını değerlendirdikleri belirtildi.
Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ile telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Nikolay Patruşev, Tsahi Hanegbi ile Gazze Şeridi’ndeki insani sorunlara çözüm yollarını ele aldı” ifadesine yer verildi.
Görüşmeyle ilgili detaylar verilmedi.
İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı, 52 bin kişi de yaralandı.