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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-patrusev-israilli-mevkidasi-hanegbi-ile-gazzeyi-gorustu-1078736519.html
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, İsrailli mevkidaşı Hanegbi ile Gazze’yi görüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, İsrailli mevkidaşı Hanegbi ile Gazze’yi görüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve İsrailli mevkidaşı Tsahi Hanegbi’nin bugünkü telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’ndeki insani sorunlara... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T17:24+0300
2023-12-22T17:24+0300
israil- filistin çatışması
nikolay patruşev
rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev
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israil-filistin
tzachi hanegbi
filistin
israil-filistin sorunu
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Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ile telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Nikolay Patruşev, Tsahi Hanegbi ile Gazze Şeridi’ndeki insani sorunlara çözüm yollarını ele aldı” ifadesine yer verildi.Görüşmeyle ilgili detaylar verilmedi.İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı, 52 bin kişi de yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/putin-ve-abbas-filistin-israil-catismasini-gorustu-1078731148.html
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nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, israil, israil-filistin, tzachi hanegbi, filistin, israil-filistin sorunu, hamas
nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, israil, israil-filistin, tzachi hanegbi, filistin, israil-filistin sorunu, hamas

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, İsrailli mevkidaşı Hanegbi ile Gazze’yi görüştü

17:24 22.12.2023
© Sputnik / Владимир АстапковичRusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve İsrailli mevkidaşı Tsahi Hanegbi’nin bugünkü telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’ndeki insani sorunlara çözüm yollarını değerlendirdikleri belirtildi.
Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ile telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Nikolay Patruşev, Tsahi Hanegbi ile Gazze Şeridi’ndeki insani sorunlara çözüm yollarını ele aldı” ifadesine yer verildi.
Görüşmeyle ilgili detaylar verilmedi.
İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı, 52 bin kişi de yaralandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Putin ve Abbas, Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
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