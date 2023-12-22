https://sputniknews.com.tr/20231222/putin-ve-abbas-filistin-israil-catismasini-gorustu-1078731148.html
Putin ve Abbas, Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
Putin ve Abbas, Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin lideri Mahmud Abbas gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Gazze'de kan dökülmesinin bir an önce... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T15:35+0300
2023-12-22T15:35+0300
2023-12-22T15:35+0300
israil- filistin çatışması
rusya
vladimir putin
filistin
mahmud abbas
israil-filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
israil
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin lideri Mahmud Abbas arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştidi. Başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin-İsrail çatışmasının benzeri görülmemiş bir şekilde şiddetlenmesine ilişkin konular ayrıntılı olarak ele alındı. Devlet Başkanı, Rusya'nın Gazze Şeridi'ne ilaç ve tıbbi ekipman da dahil olmak üzere temel ihtiyaç maddelerini sağlamaya devam edeceğini kaydetti” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231221/putin-venezuella-lideri-maduro-ile-telefonda-gorustu-1078697767.html
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rusya, vladimir putin, filistin, mahmud abbas, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, israil
rusya, vladimir putin, filistin, mahmud abbas, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, israil
Putin ve Abbas, Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin lideri Mahmud Abbas gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Gazze'de kan dökülmesinin bir an önce durdurulmasının önemini vurguladı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin lideri Mahmud Abbas arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştidi. Başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin-İsrail çatışmasının benzeri görülmemiş bir şekilde şiddetlenmesine ilişkin konular ayrıntılı olarak ele alındı. Devlet Başkanı, Rusya'nın Gazze Şeridi'ne ilaç ve tıbbi ekipman da dahil olmak üzere temel ihtiyaç maddelerini sağlamaya devam edeceğini kaydetti” denildi.