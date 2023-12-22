https://sputniknews.com.tr/20231222/putin-ve-abbas-filistin-israil-catismasini-gorustu-1078731148.html

Putin ve Abbas, Filistin-İsrail çatışmasını görüştü

Putin ve Abbas, Filistin-İsrail çatışmasını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin lideri Mahmud Abbas gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Gazze'de kan dökülmesinin bir an önce... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T15:35+0300

2023-12-22T15:35+0300

2023-12-22T15:35+0300

israil- filistin çatışması

rusya

vladimir putin

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gazze

gazze şeridi

israil

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin lideri Mahmud Abbas arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştidi. Başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin-İsrail çatışmasının benzeri görülmemiş bir şekilde şiddetlenmesine ilişkin konular ayrıntılı olarak ele alındı. Devlet Başkanı, Rusya'nın Gazze Şeridi'ne ilaç ve tıbbi ekipman da dahil olmak üzere temel ihtiyaç maddelerini sağlamaya devam edeceğini kaydetti” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231221/putin-venezuella-lideri-maduro-ile-telefonda-gorustu-1078697767.html

rusya

filistin

gazze

gazze şeridi

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rusya, vladimir putin, filistin, mahmud abbas, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, israil