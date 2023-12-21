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Putin, Venezüella lideri Maduro ile telefonda görüştü
Putin, Venezüella lideri Maduro ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Venezüella lideri Nicolas Maduro ile telefonda görüştüğü, görüşmede Rusya-Venezüella işbirliğinin güncel konularının... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T20:22+0300
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dünya
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rusya
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venezüella
kremlin
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin, Venezüellalı mevkidaşı Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin güncel konuları ele alındı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptı. Enerji, ticaret ve yatırım ile kültürel ve insani alanlarda Rusya-Venezüella işbirliğinin güncel konuları ele alındı. Rusya, Venezüella liderliğinin ulusal ekonomiyi ve egemenliği güçlendirme çabalarını desteklemeye devam edecek” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre liderler, yaklaşan yeni yıl ve Noel bayramları vesilesi ile birbirilerini tebrik etti ve temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı. Venezüella liderine gelecek yıl Rusya'yı ziyaret etme daveti de teyit edildi.Putin ile Maduro arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ayrıca iki ülkenin çok kutuplu dünyanın oluşturulması ve yasadışı yaptırımların reddedilmesi yönündeki yaklaşımlarının ortak olduğu vurgulandı:Açıklamaya göre, görüşme sırasında Maduro ayrıca Putin’e, Guyana lideri Irfaan Ali ile Essequibo bölgesindeki duruma ilişkin yürütülen müzakereler hakkında bilgi verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231221/abd-ile-venezuella-arasinda-10-amerikali-mahkum-ile-maduroya-yakin-is-insani-takas-edildi-1078670303.html
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vladimir putin, rusya, venezuela, venezüella, kremlin, kremlin, nicolas maduro
vladimir putin, rusya, venezuela, venezüella, kremlin, kremlin, nicolas maduro

Putin, Venezüella lideri Maduro ile telefonda görüştü

20:22 21.12.2023 (güncellendi: 20:24 21.12.2023)
© Sputnik / Михаил КлиментьевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Venezüella lideri Nicolas Maduro ile telefonda görüştüğü, görüşmede Rusya-Venezüella işbirliğinin güncel konularının ele alındığı bildirildi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin, Venezüellalı mevkidaşı Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin güncel konuları ele alındı.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptı. Enerji, ticaret ve yatırım ile kültürel ve insani alanlarda Rusya-Venezüella işbirliğinin güncel konuları ele alındı. Rusya, Venezüella liderliğinin ulusal ekonomiyi ve egemenliği güçlendirme çabalarını desteklemeye devam edecek” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre liderler, yaklaşan yeni yıl ve Noel bayramları vesilesi ile birbirilerini tebrik etti ve temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı. Venezüella liderine gelecek yıl Rusya'yı ziyaret etme daveti de teyit edildi.
Putin ile Maduro arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ayrıca iki ülkenin çok kutuplu dünyanın oluşturulması ve yasadışı yaptırımların reddedilmesi yönündeki yaklaşımlarının ortak olduğu vurgulandı:
“Uluslararası gündeme ilişkin görüş alışverişi sırasında adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşturulması, hukuka aykırı yaptırımların ve devletlerin iç işlerine müdahalenin reddedilmesi yönündeki yaklaşımların ortak olduğu vurgulandı.”
Açıklamaya göre, görüşme sırasında Maduro ayrıca Putin’e, Guyana lideri Irfaan Ali ile Essequibo bölgesindeki duruma ilişkin yürütülen müzakereler hakkında bilgi verdi.
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