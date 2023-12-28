İkinci el otomobil uyarısı: Araç fiyatlarında düşüş devam edecek mi?

"Hem sıfır hem ikinci el otomobilde fiyat düşüşleri söz konusu. Önümüzdeki birkaç aylık süre zarfında özellikle ikinci elde fiyatlar bir miktar daha geri gelebilir. Yani fiyatlar daha fazla düşecek. Sıfır ve ikinci elde yaşanan fiyat düşüşleri ve sıfırda sunulan kampanyalar yıl sonuna kadar devam edecektir. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız mevcut fiyatlar ve sunulan kampanyalardan bütçe ve ihtiyaçları dahilinde faydalanabilirler. Türkiye’de özellikle C Segment aile otomobilleri en çok tercih edilen otomobillerin başında geliyor. Bunun sebebi bu segmentteki birçok modellerin sundukları konfor ve ülkemizde üretilmesi sebebiyle sahip olduğu fiyat avantajı, fiyat/performans olarak tercih sebebi oluyor. Bu otomobillerin içinde hem sıfır hem ikinci el piyasasında en tercih edilenlerden bir tanesi de Fiat Egea.

Şu an piyasamız için bir tekrar normalleşme sürecindeyiz. Öte yandan tüketiciler için de bir bekleme süreci içerisindeyiz. İnternet ortamında aracın emsalleri doğrultusunda yazılan fiyatlar genellikle teklif almıyor. Daha düşük rakamlar talep edildiği takdirde limitli sayıda olsa da alıcı bulabiliyor, müşteri ilgisi çekiyor.

Bu da reel fiyatın internet ortamındakinden daha düşük olduğu anlamına gelmektedir. Bu gibi durumların geçiş süreçlerinde yaşanması oldukça normaldir. Bir kaç aylık süre içerisinde piyasamızın ve fiyatların yerini bulma süreci tamamlanacaktır."