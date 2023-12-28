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İkinci el otomobil uyarısı: Araç fiyatlarında düşüş devam edecek mi?
İkinci el otomobil uyarısı: Araç fiyatlarında düşüş devam edecek mi?
Türkiye’de son iki yıldır aralıksız yükselişini sürdüren ikinci el araç fiyatları, son dönemdeki durağanlığının ardından düşüş trendine girdi. İkinci el... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T10:44+0300
2023-12-28T10:44+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu taşıt piyasalarına ilişkin kasım ayı istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre ikinci el taşıt piyasasında kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 oranında düşüş yaşandı; geçen yıl kasım ayında 580 bin 271 adet olarak gerçekleşen pazar, bu yılın kasım ayını 452 bin 347 adet olarak kapattı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Ülkemiz özelinde sıfır otomobildeki arz sıkıntısı fiyatlar dengesini bozarken, bu sebeple birikimlerin otomotive kaymasına ve otomotivin bir yatırım/kayıt dışı ticaret alanına dönüşmesine sebep oldu. Geçtiğimiz aylarda Ticaret Bakanlığımızın attığı adımlar ve sıfır araçta yaşanan bollaşma neticesinde bu olumsuz tablo geride kaldı. Öte yandan krediye ulaşımda yaşanan güçlükler ve yüksek faiz sebebiyle otomobile talep oldukça düşmüş durumda. Artan stok ve düşük talep ortamı markaların avantajlı indirimler sunmasına vesile oldu. Özellikle ekim ayı itibarıyla %10 indirimler yapılırken, bazı markalar yüzde 15’i bulan fiyat indirimleri sunuyor" dedi ve ekledi:İkinci el otomobil almak avantajlı mı?Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, pazarın ekim ayından itibaren ciddi bir daralma yaşadığını ifade ederek şu bilgileri verdi:2024 yılında araç fiyatlarında beklenti ne?2024 yılı öngörüsünü de paylaşan Erkoç, “Önümüzdeki yıl 650-700 bin civarında sıfır aracın satılacağını, ikinci el otomobil pazarının da 6.4 milyon dolaylarında olacağını tahmin ediyoruz. Ticari araçlar da dahil tüm ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarının da 9 milyon civarında olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı ve şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20231225/sektor-temsilcisi-acikladi-2024te-otomobil-fiyatlari-ve-vergilerartarmi-1078898503.html
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2024’te otomobil fiyatları ne olur, taşıt vergileri artacak mı, 2024 taşıt vergisi, 2024 mtv, ikinci el otomobil, 2024 araba fiyatları düşer mi, 2024 araba fiyatları, araç fiyatlarında düşüş devam edecek mi
2024’te otomobil fiyatları ne olur, taşıt vergileri artacak mı, 2024 taşıt vergisi, 2024 mtv, ikinci el otomobil, 2024 araba fiyatları düşer mi, 2024 araba fiyatları, araç fiyatlarında düşüş devam edecek mi

İkinci el otomobil uyarısı: Araç fiyatlarında düşüş devam edecek mi?

10:44 28.12.2023
© AAYediemin otoparkı
Yediemin otoparkı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA
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Türkiye’de son iki yıldır aralıksız yükselişini sürdüren ikinci el araç fiyatları, son dönemdeki durağanlığının ardından düşüş trendine girdi. İkinci el pazarında daralma TÜİK raporunda ortaya çıktı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, daralmanın nedenleri ve 2024 yılı beklentisini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu taşıt piyasalarına ilişkin kasım ayı istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre ikinci el taşıt piyasasında kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 oranında düşüş yaşandı; geçen yıl kasım ayında 580 bin 271 adet olarak gerçekleşen pazar, bu yılın kasım ayını 452 bin 347 adet olarak kapattı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Ülkemiz özelinde sıfır otomobildeki arz sıkıntısı fiyatlar dengesini bozarken, bu sebeple birikimlerin otomotive kaymasına ve otomotivin bir yatırım/kayıt dışı ticaret alanına dönüşmesine sebep oldu. Geçtiğimiz aylarda Ticaret Bakanlığımızın attığı adımlar ve sıfır araçta yaşanan bollaşma neticesinde bu olumsuz tablo geride kaldı. Öte yandan krediye ulaşımda yaşanan güçlükler ve yüksek faiz sebebiyle otomobile talep oldukça düşmüş durumda. Artan stok ve düşük talep ortamı markaların avantajlı indirimler sunmasına vesile oldu. Özellikle ekim ayı itibarıyla %10 indirimler yapılırken, bazı markalar yüzde 15’i bulan fiyat indirimleri sunuyor" dedi ve ekledi:

İkinci el otomobil almak avantajlı mı?

"Hem sıfır hem ikinci el otomobilde fiyat düşüşleri söz konusu. Önümüzdeki birkaç aylık süre zarfında özellikle ikinci elde fiyatlar bir miktar daha geri gelebilir. Yani fiyatlar daha fazla düşecek. Sıfır ve ikinci elde yaşanan fiyat düşüşleri ve sıfırda sunulan kampanyalar yıl sonuna kadar devam edecektir. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız mevcut fiyatlar ve sunulan kampanyalardan bütçe ve ihtiyaçları dahilinde faydalanabilirler. Türkiye’de özellikle C Segment aile otomobilleri en çok tercih edilen otomobillerin başında geliyor. Bunun sebebi bu segmentteki birçok modellerin sundukları konfor ve ülkemizde üretilmesi sebebiyle sahip olduğu fiyat avantajı, fiyat/performans olarak tercih sebebi oluyor. Bu otomobillerin içinde hem sıfır hem ikinci el piyasasında en tercih edilenlerden bir tanesi de Fiat Egea.

Şu an piyasamız için bir tekrar normalleşme sürecindeyiz. Öte yandan tüketiciler için de bir bekleme süreci içerisindeyiz. İnternet ortamında aracın emsalleri doğrultusunda yazılan fiyatlar genellikle teklif almıyor. Daha düşük rakamlar talep edildiği takdirde limitli sayıda olsa da alıcı bulabiliyor, müşteri ilgisi çekiyor.

Bu da reel fiyatın internet ortamındakinden daha düşük olduğu anlamına gelmektedir. Bu gibi durumların geçiş süreçlerinde yaşanması oldukça normaldir. Bir kaç aylık süre içerisinde piyasamızın ve fiyatların yerini bulma süreci tamamlanacaktır."

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, pazarın ekim ayından itibaren ciddi bir daralma yaşadığını ifade ederek şu bilgileri verdi:
“Yılın geneline baktığımızda 2023 yılının ilk 11 ayında 2022’nin aynı dönemine kıyasla ikinci el otomobil pazarında yüzde 13,88’lik bir büyüme var. 2022 yılının 11 aylık döneminde 5 milyon 631 bin 862 adet olan pazar, bu yılın aynı döneminde 781 bin 594 adet artışla 6 milyon 413 bin 456 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayında pazarda yükseliş ivmesi yaşansa da haziran ayında ve ardından ekim ayında pazarda sert bir düşüş yaşandı, kasım ayında da daralma devam etti. Bu yılın tamamında 1 milyon 150 bin civarında sıfır aracın satılacağını, ikinci el otomobil pazarının da 6.8 milyon bandında olacağını öngörüyoruz. İkinci el tüm motorlu kara taşıtlarının kapanış rakamlarının da 10 milyon bandında olacağını düşünüyoruz.”

2024 yılında araç fiyatlarında beklenti ne?

2024 yılı öngörüsünü de paylaşan Erkoç, “Önümüzdeki yıl 650-700 bin civarında sıfır aracın satılacağını, ikinci el otomobil pazarının da 6.4 milyon dolaylarında olacağını tahmin ediyoruz. Ticari araçlar da dahil tüm ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarının da 9 milyon civarında olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı ve şunları aktardı:

"Piyasanın canlanması için vatandaşın banka kredisi kullanırken yaşadığı sıkıntıların ortadan kalkması gerekiyor. Önceden taşıt kredisi kullanımında araç tutarının yüzde 70’ini kredi olarak alabiliyordunuz, fakat şu an yüzde 30’unu kullanabiliyorsunuz. Bu konuda iyileştirme yapılmadığı takdirde piyasa 2024 yılında da durgun seyredecektir. Ayrıca piyasanın durgunluğundan kaynaklı fiyatların daha fazla düşeceğine ilişkin yanlış bir algı var; bu da ihtiyaç sahiplerinin beklemesine, ihtiyaçlarını ertelemesine sebep oluyor. Bunun doğru olmadığını söyleyebiliriz. Döviz kuru yükseldikçe araç fiyatları yükselmeye devam edecektir."

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