https://sputniknews.com.tr/20231225/sektor-temsilcisi-acikladi-2024te-otomobil-fiyatlari-ve-vergilerartarmi-1078898503.html
Sektör temsilcisi açıkladı: 2024’te otomobil fiyatları ve vergiler artar mı?
Sektör temsilcisi açıkladı: 2024’te otomobil fiyatları ve vergiler artar mı?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörüyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T11:23+0300
2023-12-25T11:23+0300
2023-12-25T11:23+0300
ekonomi
otomobil
otomotiv
otomotiv distribütörleri derneği (odd)
araba
2024
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/04/1050475496_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff3917b59c796e61276a4e9ce120dc72.jpg
Otomotiv sektörü yazarı Emre Özpeynirci, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt'a yeni yılla ilgili öngörülerini sordu ve yanıtlarını aktardı.Ali Haydar Bozkurt, "ÖTV konusunda her yeni gelişmeyi ancak bir sabah uyandığımızda duyarız. Bunun ötesinde tahmin yürütmek, suya yazı yazmak gibi geliyor artık bana" dedi ve şunları aktardı:"Döviz konusu ise tamamen ayrı bir konu" diyen Bozkurt, "Enflasyonla mücadelede dövizi sabitlemeyi başarmak en önemli konulardan bir tanesi. Bu nedenle ekonomi yönetiminin dövizi tutabilmek için olabilecek en net önlemleri almaya çalışacağını düşünüyorum. Çünkü bunu başaramazsak, enflasyonla mücadelede başarılı olmamız pek mümkün görünmüyor. Dövizi tutmayı başarırsak fiyatlar üzerindeki en önemli artış sebeplerinden birisini ortadan kaldırmış oluruz. Umarım önümüzdeki dönemde bunu başarabiliriz. Diğer yandan her markanın üretim bacağının mevcut kampanya desteklerine devam edip etmeyeceği de 2024 senesinde fiyatların seyrini belirleyen bir faktör olacaktır. Mevcut kampanyalar üretici tarafının desteği olmadan bu seviyelerde devam edemeyecektir. Doğal olarak her markanın kendi strateji ve beklentileri de marka özelindeki fiyat/ kampanya seviyelerinde belirleyici olacaktır" dedi ve devam etti:ÖTV yükselir mi?
https://sputniknews.com.tr/20231225/bakan-simsekten-kiralara-iliskin-net-aciklama-sure-uzatilmayacak-1078895757.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/04/1050475496_95:0:743:486_1920x0_80_0_0_f3f82a448d30e05a46889f457b9fee3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
otomobil, otomotiv, otomotiv distribütörleri derneği (odd), araba, 2024
otomobil, otomotiv, otomotiv distribütörleri derneği (odd), araba, 2024
Sektör temsilcisi açıkladı: 2024’te otomobil fiyatları ve vergiler artar mı?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörüyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Otomotiv sektörü yazarı Emre Özpeynirci, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt'a yeni yılla ilgili öngörülerini sordu ve yanıtlarını aktardı.
Ali Haydar Bozkurt, "ÖTV konusunda her yeni gelişmeyi ancak bir sabah uyandığımızda duyarız. Bunun ötesinde tahmin yürütmek, suya yazı yazmak gibi geliyor artık bana" dedi ve şunları aktardı:
"Öncelikle otomobil fiyatlarının artmasına veya azalmasına yol açan sebeplere bakmak lazım. Artışa sebep olan faktörler; üreticilerin baz fiyatlara yapacakları zamlar, kur artışından kaynaklı zamlar ve vergisel sebeplerden kaynaklı artışlardır. Bu faktörlerden kaynaklı azalışlar da doğal olarak fiyatların azalmasına sebebiyet verecektir. Son birkaç aydır araç bollaşması sebebiyle üretici firmaların ellerindeki stokun eritilmesi için distribütörlere kampanya desteği sağlaması, distribütör ve bayilerin de bu kampanyalara kendi kâr marjlarından katkı sunmasıyla yüksek tutarlı kampanyalar devreye girdi. Ocak ayından itibaren üreticilerin yeni model yılı farkını nasıl uygulayacakları da fiyatlarda artış olup olmayacağı konusunda ayrı bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır. Üreticiler genel olarak üretim planlarını senelik olarak yaparlar."
"Döviz konusu ise tamamen ayrı bir konu" diyen Bozkurt, "Enflasyonla mücadelede dövizi sabitlemeyi başarmak en önemli konulardan bir tanesi. Bu nedenle ekonomi yönetiminin dövizi tutabilmek için olabilecek en net önlemleri almaya çalışacağını düşünüyorum. Çünkü bunu başaramazsak, enflasyonla mücadelede başarılı olmamız pek mümkün görünmüyor. Dövizi tutmayı başarırsak fiyatlar üzerindeki en önemli artış sebeplerinden birisini ortadan kaldırmış oluruz. Umarım önümüzdeki dönemde bunu başarabiliriz. Diğer yandan her markanın üretim bacağının mevcut kampanya desteklerine devam edip etmeyeceği de 2024 senesinde fiyatların seyrini belirleyen bir faktör olacaktır. Mevcut kampanyalar üretici tarafının desteği olmadan bu seviyelerde devam edemeyecektir. Doğal olarak her markanın kendi strateji ve beklentileri de marka özelindeki fiyat/ kampanya seviyelerinde belirleyici olacaktır" dedi ve devam etti:
"ÖTV artışı konusu üzerinde yorum yapılırken çok dikkat edilmesi gereken, hassas bir konudur. Araç almayı düşünen müşterilerin yanlış yönlenmesi riskini taşıyan bir konudur. Bunca yıllık tecrübemle sadece şunu söyleyebilirim; ÖTV konusunda her yeni gelişmeyi ancak bir sabah uyandığımızda duyarız. Bunun ötesinde tahmin yürütmek, suya yazı yazmak gibi geliyor artık bana."