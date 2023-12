https://sputniknews.com.tr/20231225/sektor-temsilcisi-acikladi-2024te-otomobil-fiyatlari-ve-vergilerartarmi-1078898503.html

Sektör temsilcisi açıkladı: 2024’te otomobil fiyatları ve vergiler artar mı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörüyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 25.12.2023, Sputnik Türkiye

Otomotiv sektörü yazarı Emre Özpeynirci, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt'a yeni yılla ilgili öngörülerini sordu ve yanıtlarını aktardı.Ali Haydar Bozkurt, "ÖTV konusunda her yeni gelişmeyi ancak bir sabah uyandığımızda duyarız. Bunun ötesinde tahmin yürütmek, suya yazı yazmak gibi geliyor artık bana" dedi ve şunları aktardı:"Döviz konusu ise tamamen ayrı bir konu" diyen Bozkurt, "Enflasyonla mücadelede dövizi sabitlemeyi başarmak en önemli konulardan bir tanesi. Bu nedenle ekonomi yönetiminin dövizi tutabilmek için olabilecek en net önlemleri almaya çalışacağını düşünüyorum. Çünkü bunu başaramazsak, enflasyonla mücadelede başarılı olmamız pek mümkün görünmüyor. Dövizi tutmayı başarırsak fiyatlar üzerindeki en önemli artış sebeplerinden birisini ortadan kaldırmış oluruz. Umarım önümüzdeki dönemde bunu başarabiliriz. Diğer yandan her markanın üretim bacağının mevcut kampanya desteklerine devam edip etmeyeceği de 2024 senesinde fiyatların seyrini belirleyen bir faktör olacaktır. Mevcut kampanyalar üretici tarafının desteği olmadan bu seviyelerde devam edemeyecektir. Doğal olarak her markanın kendi strateji ve beklentileri de marka özelindeki fiyat/ kampanya seviyelerinde belirleyici olacaktır" dedi ve devam etti:ÖTV yükselir mi?

