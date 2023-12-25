https://sputniknews.com.tr/20231225/bakan-simsekten-kiralara-iliskin-net-aciklama-sure-uzatilmayacak-1078895757.html

Bakan Şimşek'ten kiralara ilişkin net açıklama: 'Süre uzatılmayacak'

Bakan Şimşek'ten kiralara ilişkin net açıklama: 'Süre uzatılmayacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, KKM ile ilgili "Bitireceğiz ama süre vermiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulanan politikaya tam destek verdiğini... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T09:22+0300

2023-12-25T09:22+0300

2023-12-25T09:22+0300

ekonomi

mehmet şimşek

kur korumalı mevduat (kkm)

kira

kira bedeli

kira yarmış

kira sözleşmesi

fiyat

fahiş fiyat

fiyat artışı

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Enflasyonla mücadele devam ederken başlatılan program aralıksız devam ediyor. Son olarak Merkez Bankası, faizleri 250 baz puan artırarak yüzde 42.5'e çıkarmıştı. Hükümetin ekonomiyle ilgili attığı adımlar yakından takip takip edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üç gün önce iş ve finans dünyası temsilcileriyle basına kapalı bir yemekte bir araya geldiği ifade edildi.Sözcü'den Nedim Türkmen, toplantıda konuşulanları bugünkü köşesinde aktardı. Alınan bilgilere göre, toplantıda Bakan Mehmet Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın uyguladığımız programa tam desteği var. İster inanın ister inanmayın. Zaten ben seçim sonrasına yönelik beklentilerinizi de anlamlandıramıyorum. Seçim sonrası da bu program aynı şekilde sürecektir, sabır ve kararlılıkla bunu uygulayacağız" dedi.Kiralara sınırlama: Süre uzatılmayacakBakan Şimşek, konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye ilişkin olarak "Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak" dedi. Açıklamasının devamında Bakan Şimşek "Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz" diye konuştu.Kredi kartı açıklamasıKredi kartı taksit sınırlamasına yönelik bir soruya Bakan Şimşek, "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" yanıtını verdi.'KKM kaynaklı vergi avantajını kaldıracağız'KKM ile ilgili ise Bakan Şimşek, "Bu uygulamayı piyasayı bozmadan bitireceğiz ama süre vermiyorum, şirketlerdeki Kur Korumalı Mevduat kaynaklı vergi avantajını kaldıracağız" açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231225/uzmanlar-2024-tahmini-acikladi-borsada-dusus-surecek-mi-1078894872.html

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