https://sputniknews.com.tr/20231225/uzmanlar-2024-tahmini-acikladi-borsada-dusus-surecek-mi-1078894872.html

Uzmanlar 2024 tahmini açıkladı: Borsada düşüş sürecek mi?

Uzmanlar 2024 tahmini açıkladı: Borsada düşüş sürecek mi?

Borsadaki son durum yakından takip ediliyor. 2023 yılının son günlerinde yaşanan sert kayıplar, yatırımcıları endişelendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T07:56+0300

2023-12-25T07:56+0300

2023-12-25T08:58+0300

ekonomi

borsa

düşüş

fiyat

fahiş fiyat

fiyat artışı

fiyat artırımı

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Borsada özellikle yılın son günlerinde yaşanan fiyat hareketliliği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2023 yılının son aylarında yaşanan sert kayıplar endişe yaratırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklama gelmişti. Borsa İstanbul'un 150. Yıl Gong Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız" ifadelerini kullanmıştı. 2024 yılı için piyasalar da artık geri sayıma geçerken, herkes "Yeni yılda borsa nasıl olacak? 2024 yılı borsa tahmini ne?" sorularına yanıt arıyor.Milliyet'e konuşan Ekonomist Hikmet Baydar, borsayla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:Borsanın yabancılar tarafından da önemli görülen fibonacci desteği 7574 civarında olduğuna değinen Baydar, "2024 yılı için beklentiler 2023 kadar iyi olmasa da yine de bir büyüme beklentisi var. Bunun yanında sektör ve firma bazında büyüme çok farklılıklar gösterebiliyor. Not artırımları, gri listeden çıkma, jeopolitik risklerin azalması, resesyon kaygılarının son bulması, yerel seçimin atlatılması sonrasında eğer yabancı girişi sağlanırsa ve yabancı payı %60’lara kadar çıkabilirse endeksin 11000-12000 aralığına kadar yükselmesi mümkün. Ancak bu sayılanlar olmazsa, kar realizasyonları daha şiddeti gelebilir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231223/altin-fiyatlarina-rekor-uyarisi-duzenleme-hayata-gecerse-gram-altin-3-bin-lira-olur-1078843017.html

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