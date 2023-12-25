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Uzmanlar 2024 tahmini açıkladı: Borsada düşüş sürecek mi?
Uzmanlar 2024 tahmini açıkladı: Borsada düşüş sürecek mi?
Borsadaki son durum yakından takip ediliyor. 2023 yılının son günlerinde yaşanan sert kayıplar, yatırımcıları endişelendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T07:56+0300
2023-12-25T08:58+0300
ekonomi
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Borsada özellikle yılın son günlerinde yaşanan fiyat hareketliliği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2023 yılının son aylarında yaşanan sert kayıplar endişe yaratırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklama gelmişti. Borsa İstanbul'un 150. Yıl Gong Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız" ifadelerini kullanmıştı. 2024 yılı için piyasalar da artık geri sayıma geçerken, herkes "Yeni yılda borsa nasıl olacak? 2024 yılı borsa tahmini ne?" sorularına yanıt arıyor.Milliyet'e konuşan Ekonomist Hikmet Baydar, borsayla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:Borsanın yabancılar tarafından da önemli görülen fibonacci desteği 7574 civarında olduğuna değinen Baydar, "2024 yılı için beklentiler 2023 kadar iyi olmasa da yine de bir büyüme beklentisi var. Bunun yanında sektör ve firma bazında büyüme çok farklılıklar gösterebiliyor. Not artırımları, gri listeden çıkma, jeopolitik risklerin azalması, resesyon kaygılarının son bulması, yerel seçimin atlatılması sonrasında eğer yabancı girişi sağlanırsa ve yabancı payı %60’lara kadar çıkabilirse endeksin 11000-12000 aralığına kadar yükselmesi mümkün. Ancak bu sayılanlar olmazsa, kar realizasyonları daha şiddeti gelebilir" ifadelerini kullandı.
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borsa, düşüş, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı
borsa, düşüş, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı

Uzmanlar 2024 tahmini açıkladı: Borsada düşüş sürecek mi?

07:56 25.12.2023 (güncellendi: 08:58 25.12.2023)
© AABorsa
Borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AA
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Borsadaki son durum yakından takip ediliyor. 2023 yılının son günlerinde yaşanan sert kayıplar, yatırımcıları endişelendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da manipülasyon uyarısında bulunmuştu. Özellikle son günlerde yaşanan fiyat hareketleri ve düşüşler sonrası herkes aynı soruların yanıtını aramaya başladı: 2024 borsa tahmini ne?
Borsada özellikle yılın son günlerinde yaşanan fiyat hareketliliği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2023 yılının son aylarında yaşanan sert kayıplar endişe yaratırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklama gelmişti. Borsa İstanbul'un 150. Yıl Gong Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız" ifadelerini kullanmıştı. 2024 yılı için piyasalar da artık geri sayıma geçerken, herkes "Yeni yılda borsa nasıl olacak? 2024 yılı borsa tahmini ne?" sorularına yanıt arıyor.
Milliyet'e konuşan Ekonomist Hikmet Baydar, borsayla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:
"Yıl sonuna yaklaşıyor olmamız nedeniyle pozisyon ayarlamalarının olduğu bir dönemdeyiz. İşlem hacmi sığ olduğu için sert dalgalanma ihtimalinin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Sert düşüşle geldiğimiz 7557 puan seviyesi 10 iş günü önce gördüğümüz 7529 puan seviyelerine yakın. Yatay seyirde dalgalanan bir borsamız var. O yüzden bu tür dalgalanmalar bir düşüş veya çıkış trendi olduğu anlamına gelmiyor. Borsanın yabancılar tarafından da önemli görülen fibonacci desteği 7574 civarıdır. Her ne kadar kapanış bu seviyenin altında olsa da, emin olmak için bir-iki gün bu seviyede tutunup tutunmadığını izlemek gerekiyor. Şimdilik bu desteğin çalışma ihtimali fazladır. Düşük işlem hacmi bir risk oluştursa da yıl sonuna kadar piyasaya önemli bir satışın geleceğini düşünmüyoruz. 7450 seviyelerinden alım gelme potansiyeli fazladır."
Borsanın yabancılar tarafından da önemli görülen fibonacci desteği 7574 civarında olduğuna değinen Baydar, "2024 yılı için beklentiler 2023 kadar iyi olmasa da yine de bir büyüme beklentisi var. Bunun yanında sektör ve firma bazında büyüme çok farklılıklar gösterebiliyor. Not artırımları, gri listeden çıkma, jeopolitik risklerin azalması, resesyon kaygılarının son bulması, yerel seçimin atlatılması sonrasında eğer yabancı girişi sağlanırsa ve yabancı payı %60’lara kadar çıkabilirse endeksin 11000-12000 aralığına kadar yükselmesi mümkün. Ancak bu sayılanlar olmazsa, kar realizasyonları daha şiddeti gelebilir" ifadelerini kullandı.
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