https://sputniknews.com.tr/20231228/icisleri-bakani-445-aktif-emniyet-mensubu-aciga-alindi-1079140393.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "445 aktif emniyet mensubu açığa alındı" dedi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T17:27+0300
2023-12-28T17:27+0300
2023-12-28T17:54+0300
ekonomi
ali yerlikaya
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231020/feto-firarisi-abla-bazadan-cikti-1076557126.html
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ali yerlikaya, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)
ali yerlikaya, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)
İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:27 28.12.2023 (güncellendi: 17:54 28.12.2023)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "445 aktif emniyet mensubu açığa alındı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz."