https://sputniknews.com.tr/20231020/feto-firarisi-abla-bazadan-cikti-1076557126.html

FETÖ firarisi 'abla' bazadan çıktı

FETÖ firarisi 'abla' bazadan çıktı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evleri"ne yönelik düzenlenen ve 21 şüphelinin yakalandığı operasyonun detaylarına ulaşıldı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.Ekipler, çalışmalarında örgüt üyelerinin saklanmak için kendi aralarında "güvenli ev" olarak nitelendirdikleri "gaybubet evi" olarak kullanılan 26 adres bilgisine ulaştı.Bu kapsamda belirlenen evlere düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalandı.Örgütün "bölge ablası" çekyatın altından çıktıOperasyon sırasında FETÖ'nün "bölge ablası" olduğu tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'nin, gizlendiği çekyatın baza kısmında yakalandığı belirtildi.Gözaltına alınan şüphelilerin arasında, meslekten daha önce ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan emniyet müdürü A.A.V'nin de bulunduğu anlaşıldı.Operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231005/mitten-feto-operasyonu-firari-koray-vural-turkiyeye-getirildi-1076046585.html

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