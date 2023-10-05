https://sputniknews.com.tr/20231005/mitten-feto-operasyonu-firari-koray-vural-turkiyeye-getirildi-1076046585.html
MİT'ten FETÖ operasyonu: Firari Koray Vural Türkiye'ye getirildi
MİT'ten FETÖ operasyonu: Firari Koray Vural Türkiye'ye getirildi
MİT, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural'ı, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T11:14+0300
2023-10-05T11:14+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde 'Turuncu' kategoride yer alan, FETÖ'ye üyelikten aranan firari Koray Vural'ı, Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün yönlendirmesiyle Tacikistan'a giden ve burada örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde görev alan Vural, Orta Asya ve Tacikistan'daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında bulunuyordu.Tacikistan'da bulunduğu süreçte Pensilvanya'ya sık sık giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den talimat alan Vural'ın, firari FETÖ mensubu Emsal Koç'un Türkiye'ye getirilmesi sonrası Tacikistan'dan kaçma planları yaptığı tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230928/adalet-bakani-tunc-emsal-karar-degil-aihm-yetkisini-asti-1075834273.html
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MİT'ten FETÖ operasyonu: Firari Koray Vural Türkiye'ye getirildi
11:14 05.10.2023 (güncellendi: 11:21 05.10.2023) Abone ol
MİT, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural'ı, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde 'Turuncu' kategoride yer alan, FETÖ'ye üyelikten aranan firari Koray Vural'ı, Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün yönlendirmesiyle Tacikistan'a giden ve burada örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde görev alan Vural, Orta Asya ve Tacikistan'daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında bulunuyordu.
Tacikistan'da bulunduğu süreçte Pensilvanya'ya sık sık giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den talimat alan Vural'ın, firari FETÖ mensubu Emsal Koç'un Türkiye'ye getirilmesi sonrası Tacikistan'dan kaçma planları yaptığı tespit edildi.