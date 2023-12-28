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Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Partili Gökhan Zan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
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Eski milli futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Zan, şu ifadeleri kullandı:
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gökhan zan, iyi parti, futbol, istifa, istifa
gökhan zan, iyi parti, futbol, istifa, istifa

Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti

00:27 28.12.2023
© AAGökhan Zan
Gökhan Zan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA
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İYİ Partili Gökhan Zan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Eski milli futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Zan, şu ifadeleri kullandı:
Genel Başkanımız Sn Meral Akşener’in daveti ile 22 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Bu süreç boyunca tüm değerlerimle elimi taşın altına koymaya çalışarak üzerime düşen görevi yapmaya çalıştım. Gerek İyi Parti'ye, gerekse partimize gönül vermiş tüm yurttaşlarımızın sesi olmaya çalıştım. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar içerisinde halkımızdan güç alarak İyi Parti'ye ve kuruluş ilkelerine uygun hareket ettim.
İyi Parti ile çıktığım umut yolculuğunda, birçok tecrübe edinmemin yanı sıra birlikte omuz omuza mücadele edebilecek ruhu görme fırsatı da buldum. Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum.
Seçim döneminde oylarıyla beni yalnız bırakmayan, takdirleriyle yücelten, tecrübeleriyle beni cesaretlendirerek yol gösteren başta Sayın Meral Akşener olmak üzere, İyi Parti'nin tüm değerli büyüklerine ve yöneticilerine, en zor anlarımda elimi bırakmayan Türk halkına teşekkür ediyorum.
Affınıza sığınarak İyi parti ailesinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun. Dost kalmak dileğiyle…herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Ünal Karaman - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
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Ünal Karaman Meclis'te, Gökhan Zan seçilemedi
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