https://sputniknews.com.tr/20230515/unal-karaman-mecliste-gokhan-zan-secilemedi-1071117378.html

Ünal Karaman Meclis'te, Gökhan Zan seçilemedi

Ünal Karaman Meclis'te, Gökhan Zan seçilemedi

İYİ Parti'nin Hatay'dan milletvekili adayı gösterdiği eski milli futbolcu Gökhan Zan, kesin olmayan sonuçlara göre Meclis'e giremedi. İYİ Parti'nin Konya adayı... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

iyi parti

ünal karaman

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaptığı yardım çağrıları ile gündem olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı gösterilmişti.Hatay 2. sıradan milletvekili adayı olarak seçimlere katılan Zan, kesin olmayan sonuçlara göre Meclis'e giremedi.İYİ Parti'nin Konya 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiği bir diğer eski milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman ise milletvekili seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Karaman, Meclis'te yer alacak. Öte yandan Konya'da 126 bin 208 oy alan İYİ Parti 1 milletvekili çıkarabildi.

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2023

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Sputnik Türkiye

iyi parti, ünal karaman