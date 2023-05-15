https://sputniknews.com.tr/20230515/unal-karaman-mecliste-gokhan-zan-secilemedi-1071117378.html
Ünal Karaman Meclis'te, Gökhan Zan seçilemedi
Ünal Karaman Meclis'te, Gökhan Zan seçilemedi
İYİ Parti'nin Hatay'dan milletvekili adayı gösterdiği eski milli futbolcu Gökhan Zan, kesin olmayan sonuçlara göre Meclis'e giremedi. İYİ Parti'nin Konya adayı... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T13:13+0300
2023-05-15T13:13+0300
2023-05-15T13:13+0300
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
ünal karaman
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaptığı yardım çağrıları ile gündem olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı gösterilmişti.Hatay 2. sıradan milletvekili adayı olarak seçimlere katılan Zan, kesin olmayan sonuçlara göre Meclis'e giremedi.İYİ Parti'nin Konya 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiği bir diğer eski milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman ise milletvekili seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Karaman, Meclis'te yer alacak. Öte yandan Konya'da 126 bin 208 oy alan İYİ Parti 1 milletvekili çıkarabildi.
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iyi parti, ünal karaman
Ünal Karaman Meclis'te, Gökhan Zan seçilemedi
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İYİ Parti'nin Hatay'dan milletvekili adayı gösterdiği eski milli futbolcu Gökhan Zan, kesin olmayan sonuçlara göre Meclis'e giremedi. İYİ Parti'nin Konya adayı eski milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman ise milletvekili seçildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaptığı yardım çağrıları ile gündem olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı gösterilmişti.
Hatay 2. sıradan milletvekili adayı olarak seçimlere katılan Zan, kesin olmayan sonuçlara göre Meclis'e giremedi.
İYİ Parti'nin Konya 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiği bir diğer eski milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman ise milletvekili seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Karaman, Meclis'te yer alacak. Öte yandan Konya'da 126 bin 208 oy alan İYİ Parti 1 milletvekili çıkarabildi.