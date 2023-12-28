https://sputniknews.com.tr/20231228/fedin-faiz-indiriminin-bidenin-dusen-reytingine-faydasi-olmayacak-1079140113.html
'Fed’in faiz indiriminin Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak'
'Fed’in faiz indiriminin Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak'
The Hill gazetesi, Amerikan ekonomisinin siyasi açıdan Başkan Joe Biden’ı kurtarmayacağını, ancak onu yok edecek bir faktör olabileceğini yazdı. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T17:09+0300
2023-12-28T17:09+0300
2023-12-28T17:09+0300
dünya
abd
joe biden
reyting
abd başkanlık seçimleri
the hill
abd merkez bankası (fed)
ekonomi
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Başkan Biden'ın ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerini kazanması için çok fazla desteğe ihtiyacı olduğunu, ancak ekonominin ona bu konuda yardımcı olmayacağını yazan The Hill, ABD Merkez Bankası Fed’in faizi düşürse bile Biden'ın halihazırda Amerikan ekonomisine vermiş olduğu hasarın onarılması için yeterli zaman olmayacağını vurguladı.Makaleye göre Joe Biden, ciddi siyasi sorunlar yaşıyor. Ulusal anketler, ABD halkının yalnızca yüzde 40.5'inin onun çalışmalarını onayladığını, yüzde 55.9’luk bir kısmının ise onaylamadığını gösteriyor, böylelikle Biden, reyting sıralamalarında Donald Trump'ın gerisinde kalıyor.Ancak Biden’ın en büyük sorunu ekonomiyle ilgili. Bu yakınlarda Gallup Enstitüsü’nün düzenlediği bir anket, Biden'ın ekonomi politikasını onaylama oranının yüzde 32’lerde kaldığını ortaya çıkardı, ABD Başkanı’nın ekonomi politikasını desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 67’ye ulaştı. En önemli ‘bağımsız’ seçmenler arasında Biden’ın ekonomiyi yönetme politikasını uygun bulanlar yüzde 25 ile sınırlı kalırken, Demokratların da sadece yüzde 60’ı (şu ana kadar en düşük destek) Biden'ın politikasını onayladı.Fed'in faiz indirimi ABD borsaları için iyi bir haber olsa da, bu hamlenin Biden'a yardımcı olması pek mümkün görünmüyor. ABD'de enflasyon son 3 yıldır kalıcı olduğunu kanıtladı ve Fed, daha iyiye doğru bir değişim görmeden faiz oranlarını düşürmeye başlamayacak. Ama faiz indirimi bile ekonomide yavaşlamayı beraberinde getirecek.Gazetenin hatırlattığı üzere, faiz indirimindeki gecikmeler, yavaşlayan ekonomik büyüme ve artan işsizlik, özellikle önümüzdeki kasım seçimlerine 10 ay gibi bir süre kalmışken siyasi açıdan iyi bir gelişim değil.Fed faiz oranlarını düşürse bile bunun gerçekleşmesi ve ardından herhangi bir ekonomik etkinin hissedilmesi zaman alacak. Seçmenler her geçen ay Biden ve onun şimdiden kötü olan, fakat ileride daha da kötüleşebilecek ekonomik gidişatı ile ilgili kesin kararını verecek.Böylece, ABD başkanları tarihsel olarak ekonomiye bağlı olsa da ekonomik gelişmeler özellikle Biden’ı ilgilendiriyor. Kamuoyunun Biden’ın ekonomik başarılarına ilişkin algısına ve analistlerin Amerikan ekonomisinin gelecek yılki durumuna ilişkin tahminlerine bakılırsa durum, en azından yakın gelecekte iyileşecek gibi görünmüyor.Özetle The Hill, Amerikan ekonomisinin siyasi açıdan Başkan Joe Biden’ı kurtarmayacağını, ancak onu yok edecek bir faktör olabileceğini ifade ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231212/biden-netanyahunun-hukumetini-degistirmesi-gerek-1078383320.html
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abd, joe biden, reyting, abd başkanlık seçimleri, the hill, abd merkez bankası (fed), ekonomi
abd, joe biden, reyting, abd başkanlık seçimleri, the hill, abd merkez bankası (fed), ekonomi
'Fed’in faiz indiriminin Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak'
The Hill gazetesi, Amerikan ekonomisinin siyasi açıdan Başkan Joe Biden’ı kurtarmayacağını, ancak onu yok edecek bir faktör olabileceğini yazdı.
Başkan Biden'ın ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerini kazanması için çok fazla desteğe ihtiyacı olduğunu, ancak ekonominin ona bu konuda yardımcı olmayacağını yazan The Hill, ABD Merkez Bankası Fed’in faizi düşürse bile Biden'ın halihazırda Amerikan ekonomisine vermiş olduğu hasarın onarılması için yeterli zaman olmayacağını vurguladı.
Makaleye göre Joe Biden, ciddi siyasi sorunlar yaşıyor. Ulusal anketler, ABD halkının yalnızca yüzde 40.5'inin onun çalışmalarını onayladığını, yüzde 55.9’luk bir kısmının ise onaylamadığını gösteriyor, böylelikle Biden, reyting sıralamalarında Donald Trump'ın gerisinde kalıyor.
Ancak Biden’ın en büyük sorunu ekonomiyle ilgili. Bu yakınlarda Gallup Enstitüsü’nün düzenlediği bir anket, Biden'ın ekonomi politikasını onaylama oranının yüzde 32’lerde kaldığını ortaya çıkardı, ABD Başkanı’nın ekonomi politikasını desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 67’ye ulaştı. En önemli ‘bağımsız’ seçmenler arasında Biden’ın ekonomiyi yönetme politikasını uygun bulanlar yüzde 25 ile sınırlı kalırken, Demokratların da sadece yüzde 60’ı (şu ana kadar en düşük destek) Biden'ın politikasını onayladı.
Fed'in faiz indirimi ABD borsaları için iyi bir haber olsa da, bu hamlenin Biden'a yardımcı olması pek mümkün görünmüyor. ABD'de enflasyon son 3 yıldır kalıcı olduğunu kanıtladı ve Fed, daha iyiye doğru bir değişim görmeden faiz oranlarını düşürmeye başlamayacak. Ama faiz indirimi bile ekonomide yavaşlamayı beraberinde getirecek.
Gazetenin hatırlattığı üzere, faiz indirimindeki gecikmeler, yavaşlayan ekonomik büyüme ve artan işsizlik, özellikle önümüzdeki kasım seçimlerine 10 ay gibi bir süre kalmışken siyasi açıdan iyi bir gelişim değil.
Fed faiz oranlarını düşürse bile bunun gerçekleşmesi ve ardından herhangi bir ekonomik etkinin hissedilmesi zaman alacak. Seçmenler her geçen ay Biden ve onun şimdiden kötü olan, fakat ileride daha da kötüleşebilecek ekonomik gidişatı ile ilgili kesin kararını verecek.
Böylece, ABD başkanları tarihsel olarak ekonomiye bağlı olsa da ekonomik gelişmeler özellikle Biden’ı ilgilendiriyor. Kamuoyunun Biden’ın ekonomik başarılarına ilişkin algısına ve analistlerin Amerikan ekonomisinin gelecek yılki durumuna ilişkin tahminlerine bakılırsa durum, en azından yakın gelecekte iyileşecek gibi görünmüyor.
Özetle The Hill, Amerikan ekonomisinin siyasi açıdan Başkan Joe Biden’ı kurtarmayacağını, ancak onu yok edecek bir faktör olabileceğini ifade ediyor.