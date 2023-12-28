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Fatih Terim'in ilk antrenmanında dikkat çeken hamle
Fatih Terim'in ilk antrenmanında dikkat çeken hamle
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın henüz... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T06:58+0300
2023-12-28T07:14+0300
spor
fatih terim
panathinaikos
yunanistan
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim'in oyuncularıyla ilk antrenmana çıktığı ifade edildi.Toplantıda dikkat çeken detayFatih Terim'in antrenmana başlamadan önce oyuncularını yanına toplayıp yaklaşık 10 dakika toplantı yapması dikkatlerden kaçmadı. Bazı anlarda sert, bazı anlarda ılımlı konuşan Terim'in oyuncularına bir takım direktifler verdiği öğrenildi.'Arkamdan bir şey söylenmesini istemiyorum'Terim, "Herkese iyi akşamlar. Her şey çok hızlı gelişti. İki gün önce başkan benimle görüştü ve bugün sizlerle birlikte antrenman yapıyorum. Birçoğunuzu tanıyorum, geri kalanları da zaman geçtikçe tanıyacağım" dedi. Panathinaikos'ta bir aile olduklarını belirten Fatih Terim, "Şunu bilmenizi istiyorum ki oyuncuları seviyorum ve her zaman onları koruyorum. Eğer söyleyeyecek bir şeyim varsa, bunu sadece özel olarak söylerim. Bu yüzden de arkamdan bir şey söylenmesini istemiyorum. Bu takım bizim aileimiz" ifadelerini kullandı.İkinci olmanın başarı olmadığını dile getiren 70 yaşındaki teknik direktör, "İkinci olmak başarı değildir. Sadece birinci olmak vardır. Seçtiğim formada bile bir numara olsun istiyorum. Takım yıllardır şampiyonluğun dışında kaldı ve yeniden harika anlar yaşamamız gerekiyor. Kaybettiğimizde bu benim hatam olacak, kazandığımızda ise siz kazanacaksınız" diye konuştu.Kendi futbol yaklaşımından bahseden Fatih Terim, "Değişen ilk şey, maçların öncesinde evde ailenizle kalmanız. İkincisi, biraz farklı oynayacağız. Farklı bir tarzla. Bu uzaydan gelecek bir şey değil. Bunun üzerinde çalışacağız" açıklamasını yaptı.Pas çalışması ve dar alanda maçIsınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan çalışmanın dar alanda maçla sona erdiği ifade edildi.Panathinaikos ile anlaşan 70 yaşındaki Terim, dün Atina'ya gitmişti.Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231227/fatih-terimden-yunanistan-yolculugu-oncesi-kisa-aciklama-1079025010.html
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fatih terim, panathinaikos, yunanistan, futbol, maç, antrenman, pas
fatih terim, panathinaikos, yunanistan, futbol, maç, antrenman, pas

Fatih Terim'in ilk antrenmanında dikkat çeken hamle

06:58 28.12.2023 (güncellendi: 07:14 28.12.2023)
© AA / Emrah YorulmazFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA / Emrah Yorulmaz
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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın henüz başında topla çalışmalara başlamadan oyuncularını yanına toplayan tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanın ilerleyen dakikalarında da bireysel olarak bazı oyuncularıyla konuştu.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim'in oyuncularıyla ilk antrenmana çıktığı ifade edildi.

Toplantıda dikkat çeken detay

Fatih Terim'in antrenmana başlamadan önce oyuncularını yanına toplayıp yaklaşık 10 dakika toplantı yapması dikkatlerden kaçmadı. Bazı anlarda sert, bazı anlarda ılımlı konuşan Terim'in oyuncularına bir takım direktifler verdiği öğrenildi.

'Arkamdan bir şey söylenmesini istemiyorum'

Terim, "Herkese iyi akşamlar. Her şey çok hızlı gelişti. İki gün önce başkan benimle görüştü ve bugün sizlerle birlikte antrenman yapıyorum. Birçoğunuzu tanıyorum, geri kalanları da zaman geçtikçe tanıyacağım" dedi.
Panathinaikos'ta bir aile olduklarını belirten Fatih Terim, "Şunu bilmenizi istiyorum ki oyuncuları seviyorum ve her zaman onları koruyorum. Eğer söyleyeyecek bir şeyim varsa, bunu sadece özel olarak söylerim. Bu yüzden de arkamdan bir şey söylenmesini istemiyorum. Bu takım bizim aileimiz" ifadelerini kullandı.
İkinci olmanın başarı olmadığını dile getiren 70 yaşındaki teknik direktör, "İkinci olmak başarı değildir. Sadece birinci olmak vardır. Seçtiğim formada bile bir numara olsun istiyorum. Takım yıllardır şampiyonluğun dışında kaldı ve yeniden harika anlar yaşamamız gerekiyor. Kaybettiğimizde bu benim hatam olacak, kazandığımızda ise siz kazanacaksınız" diye konuştu.
Kendi futbol yaklaşımından bahseden Fatih Terim, "Değişen ilk şey, maçların öncesinde evde ailenizle kalmanız. İkincisi, biraz farklı oynayacağız. Farklı bir tarzla. Bu uzaydan gelecek bir şey değil. Bunun üzerinde çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Pas çalışması ve dar alanda maç

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan çalışmanın dar alanda maçla sona erdiği ifade edildi.
Panathinaikos ile anlaşan 70 yaşındaki Terim, dün Atina'ya gitmişti.
Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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