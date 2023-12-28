https://sputniknews.com.tr/20231228/disi-fabrika-ici-uyusturucu-serasi-gizli-odalarda-cok-sayida-malzeme-ele-gecirildi-1079125621.html

Dışı fabrika içi uyuşturucu serası: Gizli odalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi

Dışı fabrika içi uyuşturucu serası: Gizli odalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekipleri kapalı gibi görünen bir tekstil fabrikasına düzenlendiği operasyonda iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen yüzlerce kenevir ve... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T12:14+0300

2023-12-28T12:14+0300

2023-12-28T12:14+0300

türkiye

tekirdağ

uyuşturucu

fabrika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079125463_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_bcd1d9f3e9e7dedb0d11b78bb05bf803.jpg

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesinde Y.Ö. isimli şahsa ait kapalı gibi görünen tekstil fabrikasına operasyon düzenlendi. Operasyonda fabrikaya giren ekipler, makine ve tekstil malzemeleri ile karşılaştı.Fabrikanın gizli odalarına ulaşan ekipler iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 889 kök kenevir, 4 kilo 550 gram esrar ile birlikte iklimlendirmede kullanılan teçhizat ve malzemeler ele geçirdi. Şüpheli Y.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli Y.Ö. ve tekstil atölyesinde bekçi olarak çalışan Y.K. jandarmadaki işlemlerinden sonra mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231222/sihirli-annem-dizisinin-oyuncusundan-itiraf-uyusturucu-batagina-dustum-1078733324.html

türkiye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tekirdağ, uyuşturucu, fabrika