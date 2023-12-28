https://sputniknews.com.tr/20231228/disi-fabrika-ici-uyusturucu-serasi-gizli-odalarda-cok-sayida-malzeme-ele-gecirildi-1079125621.html
Dışı fabrika içi uyuşturucu serası: Gizli odalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi
Dışı fabrika içi uyuşturucu serası: Gizli odalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekipleri kapalı gibi görünen bir tekstil fabrikasına düzenlendiği operasyonda iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen yüzlerce kenevir ve... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T12:14+0300
2023-12-28T12:14+0300
2023-12-28T12:14+0300
türkiye
tekirdağ
uyuşturucu
fabrika
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesinde Y.Ö. isimli şahsa ait kapalı gibi görünen tekstil fabrikasına operasyon düzenlendi. Operasyonda fabrikaya giren ekipler, makine ve tekstil malzemeleri ile karşılaştı.Fabrikanın gizli odalarına ulaşan ekipler iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 889 kök kenevir, 4 kilo 550 gram esrar ile birlikte iklimlendirmede kullanılan teçhizat ve malzemeler ele geçirdi. Şüpheli Y.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli Y.Ö. ve tekstil atölyesinde bekçi olarak çalışan Y.K. jandarmadaki işlemlerinden sonra mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231222/sihirli-annem-dizisinin-oyuncusundan-itiraf-uyusturucu-batagina-dustum-1078733324.html
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tekirdağ, uyuşturucu, fabrika
tekirdağ, uyuşturucu, fabrika
Dışı fabrika içi uyuşturucu serası: Gizli odalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekipleri kapalı gibi görünen bir tekstil fabrikasına düzenlendiği operasyonda iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen yüzlerce kenevir ve esrar ele geçirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesinde Y.Ö. isimli şahsa ait kapalı gibi görünen tekstil fabrikasına operasyon düzenlendi. Operasyonda fabrikaya giren ekipler, makine ve tekstil malzemeleri ile karşılaştı.
Fabrikanın gizli odalarına ulaşan ekipler iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 889 kök kenevir, 4 kilo 550 gram esrar ile birlikte iklimlendirmede kullanılan teçhizat ve malzemeler ele geçirdi.
Şüpheli Y.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli Y.Ö. ve tekstil atölyesinde bekçi olarak çalışan Y.K. jandarmadaki işlemlerinden sonra mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.