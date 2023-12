Sihirli Annem dizisinin oyuncusundan itiraf 'Uyuşturucu batağına düştüm'

https://sputniknews.com.tr/20231222/sihirli-annem-dizisinin-oyuncusundan-itiraf-uyusturucu-batagina-dustum-1078733324.html

Oyuncu Damla Ersubaşı, kızlarının babası eski eşi Mustafa Can Keser'in iddialarına yeni bir paylaşımla cevap verdi. Oyuncu yayınladığı videoda uyuşturucu kullandığını söyledi.Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlenmişti. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de boşandı."İhanet" ve "şiddet" iddiaları sonrası yollarını ayıran ikiliden Mustafa Can Keser'in, eski eşi Ersubaşı'na velayet davası açtığı öğrenildi.Mahkemeye başvuran Keser, Ersubaşı'nın yasaklı madde kullandığını söyleyerek kızlarının velayetini almak istedi. Mahkemenin çocukların velayetini baba Mustafa Keser'e verdiği bildirildi.Damla Ersubaşı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:'Uyuşturucuya düştüm'Velayet kararının ardından oyuncu sosyal medya hesabından ağlayarak açıklama yaptı.Oyuncu, "Bir dönem uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Beni tehdit etti. 'Bunu aileme söylerim' dedi. 'Çocukları bana vereceksin' dedi. Çocuklarımı aldı" ifadelerini kullandı.

