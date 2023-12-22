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Sihirli Annem dizisinin oyuncusundan itiraf 'Uyuşturucu batağına düştüm'
Sihirli Annem dizisinin oyuncusundan itiraf 'Uyuşturucu batağına düştüm'
Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle tanınan Damla Ersubaşı, kızlarının babası eski eşi Mustafa Can Keser'in iddialarına yanıt verdiği paylaşımda uyuşturucu... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T16:37+0300
2023-12-22T16:37+0300
yaşam
damla ersubaşı
uyuşturucu
oyuncu
dizi
itiraf
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Oyuncu Damla Ersubaşı, kızlarının babası eski eşi Mustafa Can Keser'in iddialarına yeni bir paylaşımla cevap verdi. Oyuncu yayınladığı videoda uyuşturucu kullandığını söyledi.Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlenmişti. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de boşandı."İhanet" ve "şiddet" iddiaları sonrası yollarını ayıran ikiliden Mustafa Can Keser'in, eski eşi Ersubaşı'na velayet davası açtığı öğrenildi.Mahkemeye başvuran Keser, Ersubaşı'nın yasaklı madde kullandığını söyleyerek kızlarının velayetini almak istedi. Mahkemenin çocukların velayetini baba Mustafa Keser'e verdiği bildirildi.Damla Ersubaşı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:'Uyuşturucuya düştüm'Velayet kararının ardından oyuncu sosyal medya hesabından ağlayarak açıklama yaptı.Oyuncu, "Bir dönem uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Beni tehdit etti. 'Bunu aileme söylerim' dedi. 'Çocukları bana vereceksin' dedi. Çocuklarımı aldı" ifadelerini kullandı.
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damla ersubaşı, uyuşturucu, oyuncu, dizi, itiraf
damla ersubaşı, uyuşturucu, oyuncu, dizi, itiraf

Sihirli Annem dizisinin oyuncusundan itiraf 'Uyuşturucu batağına düştüm'

16:37 22.12.2023
© Fotoğraf : InstagramErsubaşı
Ersubaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© Fotoğraf : Instagram
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Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle tanınan Damla Ersubaşı, kızlarının babası eski eşi Mustafa Can Keser'in iddialarına yanıt verdiği paylaşımda uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
Oyuncu Damla Ersubaşı, kızlarının babası eski eşi Mustafa Can Keser'in iddialarına yeni bir paylaşımla cevap verdi. Oyuncu yayınladığı videoda uyuşturucu kullandığını söyledi.
Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlenmişti. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de boşandı.
"İhanet" ve "şiddet" iddiaları sonrası yollarını ayıran ikiliden Mustafa Can Keser'in, eski eşi Ersubaşı'na velayet davası açtığı öğrenildi.
Mahkemeye başvuran Keser, Ersubaşı'nın yasaklı madde kullandığını söyleyerek kızlarının velayetini almak istedi. Mahkemenin çocukların velayetini baba Mustafa Keser'e verdiği bildirildi.
Damla Ersubaşı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Aradaki konular başkayken, bu şantaj bu tehdit çok eskiden başlamışken (video fotoğraf, hepsini anlatacağım, geçen sene bu zamanlar magazine verilmekle tehdit edilirken...) maneviyatla hele ki çocuklarımla vurulmak tam da yakışan bir davranıştı. Ben ne yaptıysam kendime yaptım, iyisi de kötüsü de her neyse ama sadece kendime ama iyi niyete bir kez kandım, gördüm ki sadece bir kumpastan ibaretmiş. Ne tehdit ne de şantaj asla ve asla boyun eğmeyeceğim! Yıllarca her türlü şiddete maruz kaldım, şimdi çocuklarım hedef alınmamalıydı"

'Uyuşturucuya düştüm'

Velayet kararının ardından oyuncu sosyal medya hesabından ağlayarak açıklama yaptı.

Oyuncu, "Bir dönem uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Beni tehdit etti. 'Bunu aileme söylerim' dedi. 'Çocukları bana vereceksin' dedi. Çocuklarımı aldı" ifadelerini kullandı.
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