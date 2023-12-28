‘BRICS ülkelerinin IMF kotalarının artırılması daha adil bir finansal-ekonomik düzene yol açıyor’

“Küresel ekonomide yaşanan büyük çaplı krizlerin aşılabilmesi için ülkelerin ortak fona katkılarının boyutunun artırılması gerektiği açık. Bu yönde en büyük engel kotaların yeniden dağıtılması sorunu. Kota formülü revize edilir ve ülkelerin ekonomisine göre yeniden dağıtılırsa ABD’nin kotası yüzde 14’e düşebilir, Çin’in kotası da mevcut yüzde 6.4’ten yüzde 14’e çıkabilir. Böylece Çin’in örgütteki siyasi etkisi ABD ile aynı düzeye gelir. ABD buna elbette izin vermez. Daha önce BRICS ülkelerinin kotaları zaten Almanya, Fransa, İngiltere ve diğer ülkelerinki azaltılarak artırılmıştı. Dolayısıyla IMF'deki kotaların BRICS ülkelerinin kotalarının artırılması yönünde revize edilmesi mümkün. Bu süreç, IMF ve Dünya Bankası’nın yanı sıra dürüst rekabet ilkelerini küresel hakimiyet aracı olarak gören ABD’nin bu konudaki prensibine rağmen geri döndürülemez. ABD siyasetinde adil rekabet standartlarının tek tip ve tutarlı bir yorumu olmadığı biliniyor. Birçok ülkenin artık neredeyse sürekli olarak IMF’de kotaların yeniden dağıtılmasını talep ettiğini görüyoruz. Mevcut eğilim devam ederse, eninde sonunda ABD’nin bu kategorik konumunu yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağını ve bunun da daha adil bir finansal ve ekonomik düzene yol açacağını bekleyebiliriz.”